“Tan solo”, el vino de Ciro elaborado por un mendocino

Se llama Andrés Vignoni, es rivadaviense y un reconocido enólogo a nivel nacional. Cumplió el sueño de conocer a su ídolo y de empezar a trabajar en su línea de vino Malbec

“Quizás no sea el vino; Quizás no sea el postre; Quizás no sea, no sea nada”, comienza la letra de “Tan Solo”, uno de las canciones más populares de Los Piojos y un verdadero himno del rock nacional. Y ese fue el nombre que le propuso el enólogo Andrés Vignoni a Ciro Martínez, ex cantante de dicha banda y actual líder de Ciro y Los Persas, para su propia línea de vinos.

“Fue un proyecto que nació en un asado, hace un año y medio. Ciro es fanático de algunos de los vinos que producimos en Viña de Cobos, y yo soy fanático de él desde hace mucho tiempo, un amigo en común nos presentó y se generó una amistad bastante rápido", expresó el enólogo oriundo del departamento de Rivadavia en el programa Antes de ver el sol.

Y agregó: "El vino se llama ´Tan Sólo´. Le sugerí ese nombre porque esa canción es un himno, y se va a asociar rápido a su figura. Es el primer vino que vamos a hacer juntos y se lanzará en el mes de septiembre".

Respecto a la elaboración del producto, añadió: "Es un vino de una cosecha de 2019. Está conformado por 87% de Malbec, siendo este un guiño al pasado de Los Piojos, además de un 8% de Cabernet Sauvignon y 5% de Syrah. Las uvas provienen de La Consulta, Gualtallary y Pedriel, es uva del Valle de Uco y Luján de Cuyo. Es un blend que pasa 12 meses en barrica y lo embotellamos en marzo de este año. Nos ha llevado 18 meses elaborarlo".

Finalmente, sobre los detalles para poder adquirirlo, culminó: "Esta primera tanda es limitada, un poco más de 3000 botellas van a salir. Queremos ver cómo funciona y si le gusta el vino a la gente. La idea es hacer una partida limitada todos los años. Se va a comercializar en Mendoza, Buenos Aires y en el resto del interior del país, a través de la tienda nube de él. Los fanáticos van a tener chances de hacerse de alguna botella". "Estamos definiendo el valor de la botella de vino, que será alrededor de 950 pesos".