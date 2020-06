¿Se pueden visitar negocios, amigos y familiares en cualquier sitio de Mendoza?

Mendoza ingresó en la fase del “distanciamiento social preventivo y obligatorio” (DISPO) y consecuentemente a ello, el Gobierno local ha dispuesto cambios en las normativas. Se trata de una serie de flexibilizaciones de la cuarentena en tanto y en cuanto se mantenga controlada la emergencia sanitaria de COVID-19. De lo contrario se podrían retrotraer los beneficios logrados por todos los ciudadanos en este territorio cuyano.

Este sábado salió publicado el Decreto 762, en el Boletín Oficial y este estipula que se habilita el turismo interno en toda la provincia con excepción del departamento San Rafael y también la realización de ceremonias religiosas en iglesias, templos y lugares de culto correspondientes a entidades religiosas (inscriptas en el Registro Nacional de Cultos). Ambos con un detallado protocolo que fue elaborado por las autoridades sanitarias gubernamentales y teniendo en cuenta el diálogo y reclamos de los sectores afectados.

Fuera de las dos actividades que ahora se podrán llevar a cabo en la provincia, hay que destacar que el Decreto 762 en sus artículos 8 y 9, también establece que se habilitan las reuniones familiares o de amigos en cualquier punto de la provincia (ver excepción más abajo), dando de baja al concepto “de cercanía” que regía hasta que se publicara este decreto. Pero este alcance también comprende a los diversos negocios, por lo que ahora se puede concurrir a cualquiera de ellos sin tener que limitarse a los de proximidad.

“Artículo 8º - Déjese sin efecto el primer punto del Anexo del Decreto Acuerdo Nº 635/2020, modificado por Decreto Acuerdo Nº 700/2020, en cuanto refiere a "reuniones de cercanía". A partir de la vigencia del presente Decreto, se autorizan las reuniones en todo el territorio Provincial, y consecuentemente, la circulación para asistir a las mismas en cualquier destino del territorio provincial.”

“Artículo 9º - Modifíquese el Anexo del Decreto Acuerdo Nº 660/2020, dejando sin efecto todas las referencias vinculadas al concepto de "comercios de proximidad" y ampliando su alcance a todo el ámbito del territorio provincial”.

Hay que aclarar que el término de “cercanía” geográfica establecía que no podía realizarse la circulación de una región a otra dentro de la provincia. Por ejemplo, no se podía ir desde el Valle de Uco a la Zona Este a visitar a familiares o amigos. El nuevo cambio da de baja ese aspecto tanto para los encuentros de personas –hasta 10 individuos- y también la visita a comercios que no se encuentren dentro del área comprendida como de “proximidad”.

¿Y San Rafael?

Por pedido del propio intendente, Emir Félix, San Rafael es el único departamento que no podrá ser visitado, es decir que no ingresa por ahora en el régimen de turismo interno para las personas que residen fuera del mismo pero si viven en otro departamento provincial. Los sanrafaelinos y sanrafaelinas podrán hacer turismo interno y visitar a sus familiares pero dentro de las fronteras de esa comuna.

A fines de capacitar al personal médico y de seguridad, Félix solicitó una prórroga para que no se habilite el turismo interno hasta el próximo 26 de junio, donde tras un análisis y revisión de la situación, lo más probable ese Municipio avance en dicho sentido,

Un detalle importante del turismo interno

El nuevo protocolo establece que el turismo interno podrá ser practicado solo con constancia de reserva previa.

Los rubros incluidos son:

Gastronomía, alojamientos turísticos, agencias de viaje y transporte turístico, bodegas con apertura turística, entre otros. Los que serán habilitados en distintas etapas según requerimiento del Ministerio de Cultura y turismo y aprobación del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.