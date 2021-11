Misterios, fantasmas y periodistas románticos llegan a las pantallas

Además del reestreno de Harry Potter a 20 años de su llegada a los cines, la cartelera mendocina se renueva con cuatro estrenos, tres de ellos muy esperados: la nueva película de Wes Anderson, La crónica francesa, llega a los cines acompañada de la nueva obra de Edgar Wright, El misterio de Soho (protagonizada por la ascendente argentina Anya Taylor-Joy), una nueva entrega de Cazafantasmas y Riesgo bajo cero, película que vuelve a colocar a Liam Neeson como un héroe de acción.

De la cinta de Wes Anderson ya se sabe qué esperar: para bien o para mal, las películas de Wes Anderson siempre se ven, suenan y se sienten como películas de Wes Anderson, y La crónica francesa no es la excepción, una oda sofisticada y experimental a la idea romántica y ficticia del apogeo de mediados de siglo de revistas como The New Yorker y The Paris Review.

El alcance de esta revista en particular es significativamente más limitado que el de sus inspiraciones. The French Dispatch es un encarte semanal del diario Liberty Kansas Evening Sun. El verdadero Liberty, Kansas, es un pueblo con una población que apenas ha superado los 250 habitantes en el último siglo y que recientemente se ha reducido a cerca de 100. Esto hace que sea aún más gracioso que el personaje de Murray financiara una revista fuera de Francia (en una ciudad ficticia llamada Ennui-sur-Blasé) con un equipo de escritores famosos. Pero es una búsqueda que terminará con su muerte, y el último número del semanario proporciona la estructura para esta película de antología.

Además de esta comedia, llegará a las salas El misterio de Soho: la nueva cinta de Edgar Wright, el director de Shaun of the Dead y Baby Driver, es un thriller de terror psicológico ambientado en Londres de 1960, donde una joven apasionada por el diseño de modas vive una vida aburrida y monótona que la hace sentirse fuera de lugar. Cuando una noche visita un viejo teatro de la ciudad, termina atrapada en una década diferente a la suya convertida en su mayor ídolo; una deslumbrante cantante que en ese momento era solo una aspirante a lo que llegaría a ser. Sin embargo, permanecer en el Londres de los sesenta no es lo que parece, y el tiempo comenzará a desmoronarse con terribles consecuencias.

Los estrenos de acción

También aterriza en salas Cazafantasmas: el legado, nueva entrega de la saga dirigida ahora por el hijo del realizador original, Jason Reitman. En la cinta, una versión juvenil de las aventuras originales, los hermanos Trevor y Phoebe se mudan a la vieja y escalofriante granja que heredaron de su abuelo: aunque el pueblo parece de lo más aburrido, extrañas criaturas han comenzado a aparecer, al mismo tiempo que pequeños sismos han hecho cimbrar la tierra diariamente. Gracias a la ayuda de un profesor (con teorías bastante extravagantes), Phoebe y Trevor podrán resolver el misterio que se esconde bajo la granja de su abuelo y, en una de esas, salvar a la humanidad.

El último estreno de la semana es Riesgo bajo cero, que sigue a Mike ( Liam Neeson), un habilidoso y legendario camionero experto en manejar sobre hielo, contratado para transportar decenas de metros de tuberías para realizar un rescate en una mina derrumbada. Pero, claro, pronto descubren que el colapso fue provocado intencionalmente y sus intentos de rescate están siendo saboteados.