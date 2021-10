"Más de 500 municiones": avanza la investigación en el set de 'Rust'

La tarde del 22 de octubre será un antes y después para la industria cinematográfica debido al accidente que tuvo lugar en el set de filmación de la película Rust, protagonizada y co-producida por el actor estadounidense Alec Baldwin: portando un arma en un ensayo, disparó accidentalmente e hirió de muerte a Halyna Hutchins, directora de fotografía del filme. El director Joel Souza también resultó herido por la bala.

Este miércoles, Adan Mendoza, Alcalde de la localidad de Santa Fe donde continúa montado el campamento de rodaje en el Rancho Bonanza Creek, informó que el equipo de investigación confiscó unos 500 cartuchos de munición en el lugar, de los cuales algunos serían reales, es decir, como el que estaba cargado en el arma que disparó Baldwin.

"Vamos a identificar cómo esa munición llegó ahí y por qué estaba ahí, ya que no tenía por qué", advirtió Mendoza en declaraciones a la prensa estadounidense. El gobernador adelantó, además, que aún resta tomar declaraciones a testigos para saber más sobre la procedencia de los cartuchos reales.

Set de rodaje de Rust en el Rancho Bonanza Creek

Hasta el momento, las declaraciones testimoniales han coincidido en que al actor y productor que sostenía el arma le habían asegurado que se trataba de una pistola falsa, por lo que nunca vio razones para advertir que el cartucho que contenía podría causar tales daños.

Luego de extraer la bala del hombro de Joel Souza, se constató que ese mismo proyectil había alcanzado a Hutchins, provocándole la muerte. Más adelante, se comprobó que el arma que empuñaba Baldwin es un Revólver F.LLI Pietta Long Colt .45.

Con respecto a la posible imputación de responsables del hecho, la fiscal del distrito Mary Carmack-Altwies indicó que por ahora "no se puede afirmar que haya negligencia por parte de alguien", debido a la cantidad de personas involucradas.

"Es un caso muy complejo. Si los hechos, la evidencia y la ley indican que debe haber cargos, los iniciaré de inmediato. Soy una fiscal que fue elegida en parte porque no tomo decisiones precipitadas y no me apresuro a juzgar", sostuvo.

El uso las armas en los set de filmación

El Rancho Bonanza Creek es un set de filmación muy famoso y utilizado frecuentemente en la producción de películas, anuncios publicitarios y otros contenidos audiovisuales. Después del trágico accidente de Rust, el lugar fue cuestionado por la supuesta flexibilidad en medidas de seguridad para los trabajadores de los rodajes.

En este sentido, el alcalde Mendoza se pronunció al respecto poniendo en duda los estatutos de la industria en relación al cuidado de los elencos y equipos de producción: "Creo que hay algunos problemas de seguridad que la industria tiene que atender, y posiblemente también el estado de Nuevo Mexico. Pero son ellos quienes deben tomar acción sobre esto", señaló.

Anteriormente, el gobernante había asegurado que estaba al tanto de los rumores sobre el uso previo de armas de fuego en el set con fines recreativos, aunque negó que esto haya sido confirmado en la investigación del caso.