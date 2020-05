Lisa Kudrow aseguró que 'Friends' "fue un show progresista"

A más de 25 años de su estreno, Friends sigue siendo una de las series más vistas de todos los tiempos, incluso por jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando comenzó a emitirse.

Sin embargo, en los últimos años, muchas de las inumerables situaciones y personajes que aparecen en los 236 capítulos de la serie, han comenzado a ser tildados de "machistas", "homofóbicos" y "racistas". Por eso, Lisa Kudrow, quien encarnó durante las diez temporadas a la inolvidable Phoebe Buffay, salió a defender la exitosa creación de David Crane y Martha Kauffman.

En una entrevista con The Sunday Times, la actriz aclaró que si la tira se grabara ahora sería muy distinta y no tendría solamente actores y actrices blancos. "No sé qué más cambiaría, pero para mí, la serie debería verse como si se tratara de una cápsula del tiempo y no buscando los errores o lo que se hizo mal", aclaró.

Incluso, Kudrow fue más allá y aseguró que "en su momento, (Friends) fue un show progresista".

Para ejemplificar, la oriunda de Los Ángeles recordó que la serie plantea que Ross Geller (David Schwimmer) comparte la crianza de su hijo con su ex esposa, Carol, y Susan, la nueva pareja de ella. "Ahí está ese tipo cuya esposa descubre que es gay, está embarazada y los tres se ocupan juntos de la crianza", recordó.

"También tuvimos la temática de la maternidad subrogada", añadió, observando que en una temporada Phoebe acepta llevar el embarazo de su hermano Frank.