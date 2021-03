Jujuy Jiménez, Jimena Barón y Del Potro: ¿existió la "tercera en discordia"?

La separación de una pareja de famosos terminó en una inesperada amistad.

Como es de público conocimiento, el tenista argentino Juan Martín del Potro, tuvo una relación amorosa con la modelo y panelista Sofía Jujuy Jimenéz, sin embargo el amor entre ambos encontró su fin en la prolongada cuarentena por la pandemia de coronavirus que marcó al país y al mundo.

Sobre la ruptura, Jujuy dijo en su momento: “No hubo algo puntual, no sé qué pasó. Fue una decisión conjunta, tampoco importa quién tomó una decisión. Nos agarra la cuarentena y dijimos: ‘¿qué está pasando?’”

Se especuló mediáticamente hablando, con que Del Potro, podría haber retomado su vínculo con su ex, ‘La cobra’ Jimena Barón y que eso era lo que había enfriado la relación con Jujuy, sin embargo hoy ambas protagonistas, desmienten que tal cosa ocurrió y encima ellas acabaron por tener una relación fluida y “buena onda”.

“Debo reconocer que Jime Barón se portó muy bien conmigo. Con Juan nos separamos durante la cuarentena. Y me acuerdo de que salieron las especulaciones, la gente habla sin saber y deslizaron que ella podría haber sido la tercera en discordia y nada que ver”, evaluó Jujuy al respecto.

Los tiempos de amor entre el tenista y La Cobra

A ver, la morocha dijo que Barón se comunicó con ella de forma completamente voluntaria: “Ella me escribió personalmente. Me dijo: ‘Che, beba, te quiero decir que nada que ver... Yo estuve en tu lugar y es un garrón cuando hablan y no sabés y dicen cosas... Pero de mi parte quiero que te quedes tranquila’”, detalló.

“Qué amor y qué buen gesto, muy sorora de su parte meterse sin necesidad de nada. Me pareció muy generoso y se lo agradecí”, expresó la modelo en diálogo con Ventura, el famoso periodista de espectáculos, sobre lo que sintió cuando La Cobra se comunicó con ella y agregó luego de ese mensaje se hicieron amigas y que se llevan muy bien: “Pegamos re buena onda: ahora chateamos por WhatsApp, todo”.

Delpo y Jujuy hacían una muy linda pareja

Había un ex en la historia pero no era Delpo, sino el ex de Jimena, es decir el futbolista y músico Daniel Osvaldo, ya que solo basta hacer un poco de memoria para recordar que en plena cuarentena estricta el año pasado, ellos intentaron reconciliarse y convivieron juntos un tiempo.

Por lo pronto y pasando en limpio, Jimena y Jujuy, ¡pum para arriba con su relación! Juan Martín, silencioso ve pasar todo delante de sus ojos sin interceder, salvo que haya una pelota de tenis…