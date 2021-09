Jorge Rial habló sobre su nuevo proyecto y lanzó una fuerte advertencia

Tras su escandalosa renuncia a TV Nostra, Jorge Rial buscó refugio en uno de sus grandes amores, la radio. Desde hace algunos meses, se encuentra al frente de Argenzuela, y disfruta el estar lejos de la pantalla chica.

Sin embargo, en las últimas horas generó revuelo en la redes sociales en donde hizo público su nuevo proyecto. ¿Un nuevo programa de televisión? ¿Vuelve a conducir un reality? No, nada de eso. A través de twitter contó "Se viene otro libro. Para armar quilombo. Lo que no se contó y no se vio de los 20 años. Ya empecé y ya tiene editorial. Ampliaremos!!!!".

Cabe mencionar que el periodista tiene experiencia en este rubro, dado que este será su quinto libro. Polvo de estrellas (1995); Su, Biografía (1998); El intruso (2001) y Yo, el peor de todos (2014), son los cuatro anteriores y que todavía se pueden encontrar en distintas librerías del país.

Si bien es cierto que aun no hay demasiada información sobre los temas que tratará, la realidad marca que cada vez que Rial decide contar algo, los famosos tiemblan, y todo parece indicar que esta, no será la excepción.