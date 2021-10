Intenso: Mauro Icardi quiere el perdón a puro posteo

Este miércoles, en medio del proceso de reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, el jugador volvió a utilizar sus redes sociales (ayer había reaizado un posteo agradeciendo a su esposa por confiar en él) para publicar la primera selfie romántica de ellos juntos.

Se trata de una imagen que tomó el deportista, quien está mirando a cámara y sonriendo. Ambos están recostados, él sobre el pecho de ella que –a diferencia de la última foto que había publicado Icardi, en donde estaba más distante- en esta oportunidad le está haciendo un mimo a su esposo al apoyar su mano sobre su cabeza. No obstante, no mira a cámara –signo de que no sabe que habría una foto luego- sino que está enfocada en algo que no sale en el plano.

La historia que subió Icardi junto a Wanda

Según la historia que posteó Mauro, la ubicación es París, ciudad donde regresaron luego de que él la fuera a buscar a Milán buscando su perdón. Y agregó: “Mon amour” (mi amor) junto al emoji de un corazón. Además, etiquetó a su esposa, al igual que en las publicaciones anteriores.

Por otro lado, el futbolista compartió una imagen en su feed -que queda fija en su cuenta- de uno de los viajes que realizaron. Desde que se casaron hace siete años, todos los años Mauro y Wanda se toman una semana al año para viajar solos, sin sus hijos (Valentino, Constantino y Benedicto, de la relación anterior de la empresaria y Maxi López; y Francesca e Isabella, del matrimonio).

Su intención es disfrutar de unos días de pareja y reencontrarse como tal. “Abrazame fuerte y no me sueltes nunca”, escribió el deportista junto a un corazón. Y volvió a mencionar la cuenta oficial de Wanda Nara, quien -pese a que no sigue a su esposo- continúa manteniendo su apellido en las redes sociales.

Cómo comenzó la reconciliación

La empresaria tardó días en perdonar a Mauro luego de haber encontrado chats 'picantes' -que mostraban una posible infidelidad de su esposo- con la actriz Eugenia la China Suarez, lo que al principio generó controversias por la posibilidad de que Wanda se divorciara de Mauro y decidiera terminar con su vínculo.

El denominado 'Wanda-gate' tuvo su primer capítulo en horas de la tarde del sábado, cuando la empresaria publicó un llamativo mensaje desde en sus historias de Instagram. “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, noticia que mantuvo en vilo a todo el mundo y que quizá este sea el capitulo final.

En la tarde del martes, luego de viajar hasta Milán a buscar a su esposa, Mauro Icardi publicó un posteo en Instagram que confirmaba con una foto que la pareja está junta otra vez.

“Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo” y agregó: “Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de a quienes heriste”.

Limpieza de redes

Mauro Icardi realizó una importante limpieza en su Instagram y dejó de seguir a la mayoría de las cuentas que seguía. Pero lo más llamativo es que incluso le dio unfollow al Paris Saint Germain.