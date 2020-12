Gianinna Maradona rompió el silencio: "Y yo era la loca desquiciada"

Gianinna Maradona siempre fue muy activa en redes sociales, en ellas siempre se manifestó para hablar y compartir imágenes de su papá, Diego Armando Maradona, o de las diferencias con el padre de su hijo Benjamín, Sergio Kun Agüero o simplemente para responder algo que salió en las noticias.

También para publicar cosas lindas como el fue nacimiento de su sobrina o el crecimiento de su hijo. Es por eso que en las últimas horas un detalle muy importante llamó la atención de todos aquellos internautas que siguen a hija menor de El Diez y Claudia Villafañe ya que la joven tomó la drástica decisión de cerrar su cuenta de Instagram para sorpresa de todos.

Sin embargo, no se alejó del todo del mundo virtual ya que comenzó a utilizar su cuenta de Twitter donde también recibe gran cantidad de mensajes. "Todos los hijos de puta esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la LOCA DESQUICIADA" escribió furiosa Gianinna.

También se cruzó con un seguidor que le dijo "todos con el diario del Lunes somos Gardel. Llegaste tarde ", a lo que Giani respondió "para nada amor. Tengo miles de charlas grabadas con Leopoldo y company, porque el que avisa no traiciona. Yo se los avise a ellos y les dije que iban a ser los culpables si pasaba lo que paso" refutó .

Horas antes había roto el silencio en la red del pajarito y explicando los motivos para abandonar Instagram, "cerré IG porque las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. ¡Just that!" posteó la mamá de Benjamín.

Al mediodía de este martes Sebastián Baglietto, administrador de la sucesión de Diego Armando y sus hijos se reunieron en la casa donde falleció el astro para disponer de los objetos más preciados del ídolo que formarán parte de la herencia de sus hijos.

Entre las pertenencias que estaban en el lugar se encuentra un auto BMW, que era el favorito de Diego y que había tenido problemas mecánicos por lo cual no pudo ser entregado ayer junto al resto de los vehículos. Y además, el administrador, recibió las llaves de la famosa baulera unibox que contiene los mayores tesoros de Maradona y que hasta el momento se encontraban bajo custodia.