Dos de los miembros del equipo que debía superar los retos pasteleros programa a programa en Bake off, terminaron siendo verdaderos amigos fuera de las cámaras. Hablamos de Agustina Guz y Damián Pier Basile. De hecho este último se consagró como verdadero campeón en una final muy polémica que había ganado Samanta Casais, pero al comprobarse que esta mintió en una declaración jurada de ingreso al certamen televisivo, el joven de 30 años finalmente se quedó con el trofeo.

Volviendo a la linda historia de amistad que forjaron Guz y Basile en el programa que se emitía por Telefe y que conducía Paula Chaves, se conoció recientemente que empezar un proyecto que los unirá profesionalmente. Se trata de clases virtuales de pastelería.

De rivales a compañeros

"Bake off nos dio muchas cosas pero la que más valoramos es nuestra amistad. También nos permitió conocer profesionales del rubro de la gastronomía, que con toda humildad nos permitieron capacitarnos con ellos luego de grabar el programa y formar este lugar donde preparamos muchísimas cosas para hacer con ustedes", comunicó Agustina Guz en su cuenta de Instagram junto a una tierna foto con su amigo y campeón de Bake Off, Damián Pier Basile.

"Los invitamos y esperamos en @espaciodeados para que puedan enterarse de todas las novedades que les vamos a ir contando y desarrollando", agregó la pastelera.

Agustina Guz,contó que está enamorada. Foto: Prensa Telefe

"Compartiremos tiempo juntos mientras damos las clases que nos pidieron; y además formaremos un espacio integral dónde podremos recomendarles los productos que usamos para nuestras preparaciónes, invitaremos a profesionales a enseñar junto a nosotros, y ofreceremos recetarios con nuestros mejores postres", dijo la ex participante del programa que supo ganarse un lugar importante en el ránking televisivo gracias a su buen rating.

“Estoy súper ansiosa por la clase del sábado. Si bien no van a poder cocinar a la par nuestra, capaz que el domingo pueden hacer algo”, comentó Agustina en una de sus Stories.

La dupla busca de esta manera hacerse un nombre fuerte en la gastronomía argentina, aprovechando el impulso de fama que obtuvieron en Bake Off.

Cabe destacar que algunas personas, sugirieron que los jóvenes emprendedores podrían tener un amorío, pero eso quedó totalmente descartado por Agustina Guz, quien de hecho contó que está en pareja con un nombre llamado Julián.

El posteo de Guz en el que muestra a su novio

“Yo no lo quiero exponer, pobre, por eso en mis redes sociales no estoy subiendo nada. Tampoco muestro a mis amigos ni a mis hermanos. Por eso cerré mi Instagram personal. No sé, preferí hacerlo así”, advirtió la pastelera al respecto.