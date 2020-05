Confirmado: 'Jujuy' Giménez y Del Potro no están más juntos

Luego de negar en varias oportunidades los rumores, Sofía "Jujuy" Giménez admitió su separación con Juan Martín Del Potro.

"Es todo muy reciente. La separación oficial fue hace dos semanas, no estamos hablando por ahora, es lo más sano", comentó la modelo en el programa Los ángeles de la mañana, conducido por Ángel de Brito.

"No nos escuchábamos, no nos estábamos entendiendo y sentimos que era necesario. Yo me volví a mi departamento", confesó Sofía.

La última publicación que hizo Jujuy junto a Del Potro en su cuenta de Instagram, fue el pasado 2 de febrero.

Si bien hizo oficial la ruptura, no se animaba a dar muchas precisiones y esto no pasó por alto para el conductor y las panelistas. Por eso, como acostumbra a hacer De Brito, preguntó sin rodeos "¿no se bancaban más?"

Ante esto, Jujuy indicó: "Hay un momento de la pareja en la que se da la falta de conexión, que no te estás escuchando con el otro. Vinimos de Miami (lugar en el que Del Potro se encontraba haciendo la rehabilitación de su rodilla) y nos pusimos en esos 14 días de aislamiento, sin dimensionar la que se venía. Vino mi mamá y quise disfrutarla. Se fue enfriando todo y tomamos esta decisión adulta".

Lo que sí dejó claro, es que no hubo terceros en la relación. "No me enteré de nada. Igual, ya les dije que no quiero dar detalles, pero no encontré nada raro ni le revisé el celular tampoco. Insisto, hay cosas de la pareja que no eran compatibles. Teníamos una relación muy intensa, se dio todo muy rápido. Nos fuimos a vivir juntos, nos agarró la cuarentena y se volvió todo muy complicado".

Por último, sin rencores, aseguró que no esta segura de que sea algo definitivo o temporal. "Solo puedo decir que lo dejo todo en manos de la vida misma", finalizó.