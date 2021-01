Acusan al actor Armie Hammer por presunto canibalismo

Armie Hammer, el protagonista de filmes como El Llanero Solitario, Operación U.N.C.L.E. o la aclamada Call Me by Your Name, está en boca de todos no precisamente por sus logros como intérprete. Ya que usuarios de Twitter hicieron circular unas capturas de unos presuntos mensajes que el artista supuestamente habría enviado a una mujer y en los que le propone practicar el canibalismo.

Si bien el tema fue lo más comentado de Twitter en Estados Unidos y los países de habla anglo, en Latinoamérica no llegó sino hasta comienzos de la semana y fue lo suficientemente grande como para mantenerlo en las principales tendencias de la red social este miércoles.

En los perturbadores mensajes, que no son aptos para todo público, el actor manifiesta: "Solo vives para obedecer y ser mi esclava. Si quisiera puedo cortarte uno de tus dedos y tenerlo en mi bolsillo para tener siempre un pedazo de ti en mi poder", le decía a una mujer en Instagram.

Además, aparentemente Hammer indica: " Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Joder, da miedo admitirlo. Nunca antes lo había admitido",

Aunque la noticia ha conmocionado a los fans, hay que recordar que los mensajes aún no han sido verificados. Sin embargo, eso no ha impedido que los usuarios dela red social del pajarito hicieran numerosos memes al respecto. "Una entra tranquila y termina leyendo un hilo con pruebas de que si Armie Hammer te dice que quiere comerte deberías correr por tu vida", bromeó una tuitera.