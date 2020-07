¿Fue para Cabré?: la pregunta incómoda de Pampita a Flor Torrente

El nombre de la actriz de 31 años, Flor Torrente sonó mucho en los medios durante las últimas horas a raíz de que se la vinculó con una ex pareja suya, el famoso actor argentino Nicolás Cabré.

En 2004, Cabré y una Torrente de apenas 16 años, fueron pareja. Su relación duró hasta el 2007, años en el que el galán comenzó a salir con Eugenia Tobal.

Ambos fueron pareja en 2004

Las cosas entre ellos, no terminaron bien por aquél entonces e incluso la mamá de Flor, la reconocida Araceli González salió a defenderla diciendo: “Quien provoca dolor a mis hijos, para mí pierde existencia”.

Volviendo a la noticia que acontece sobre la protagonista de ‘En Terapia’ y ‘Alguien que me quiera’, al parecer el impacto de la cuarentena, de más 100 días, hizo que sus dedos y su celular se unificaran con una misión que dio que hablar: escribirle a un ex.

En una entrevista que le hicieron a Flor en el programa que conduce Pampita, la modelo y actriz, terminó aclarando que fue lo que pasó para que nadie diga nada de más.

-"¿Fue Nicolás Cabré?" le lanzó Pampita a Flor en torno al mensaje que envió la actriz.

- "¡No!", respondió Torrente.

"No llamé, mandé un mensaje. ¡Qué sé yo! ¡Fueron muchos días!", argumentó la actriz visiblemente incómoda por la acotación de Pampita.

"Se me empezó a aparecer en muchas situaciones y entonces le escribí '¿cómo estás?' y no me contestó", explicó Florencia,

Luego fue consultada acerca de lo que vivió en pareja con Nicolás y la morocha evaluó “fue una relación de muchos años, y convivimos, y nos conocíamos de chiquitos", al tiempo que aseguró que Cabré no fue su primer amor sino su primer vínculo de pareja.

Rápidamente una pregunta quedó suspendida en el aire y Flor, rápida de reflejos, la tomó antes de que se formule y aclaró con vehemencia: "No volvería con él. No porque tenga algo en contra suyo sino porque son ciclos de la vida. ¡No me metan en una situación, por favor!", les pidió a las panelistas y a Pampita, la conductora del programa.