Joven soldado ucraniano se despide de sus padres con un emotivo video

El mundo amaneció este jueves 24 de febrero conmocionado por el ataque de Rusia a Ucrania que dejó hasta el momento al menos 83 muertos y decenas de heridos. Es que esta mañana, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el inicio de “operaciones especiales” y puso en marcha acciones militares mediante una serie de bombardeos, por lo que fuerzas terrestres rusas invadieron territorio ucraniano.

Poco después del discurso de Putin que dio inicio a "una operación militar", comenzaron a escucharse explosiones en varias ciudades de Ucrania, por lo que cientos de soldados han salido a las calles a enfrentarse en armas por órdenes del Gobierno, unos por convicción y otros porque es su labor.

En ese contexto, este jueves en horas de la mañana se hizo viral en las redes sociales el conmovedor video de un soldado ucraniano despidiéndose públicamente de sus padres tras partir a lo que muchos han catalogado como una guerra.

“Ya nos toca salir, estamos bajo un intenso bombardeo, mamá, papá, los amo”, fue el corto pero emocionante mensaje del joven a inicios del bombardeo y que rápidamente se volvió viral en las redes.

“La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por las decisiones de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan“, fue otro de los mensajes que se convirtió en viral.

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que su país está dispuesto a restablecer los diálogos con las naciones de la comunidad internacional para lograr que la situación en Ucrania se “devuelva a la justicia y a los principios de la Carta de Naciones Unidas”.