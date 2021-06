Miami: en 2018 alertaron sobre daños estructurales

Este sábado continúa el tercer día de operativo de rescate en lo que solía ser el Champlain Tower South de Miami, el edificio que se derrumbó en la madrugada del jueves y dejó hasta ahora un saldo de cuatro fallecidos y 159 desaparecidos, entre ellos nueve argentinos.

En tal contexto, además de las tareas de los bomberos que siguen removiendo una montaña de escombros para encontrar a todas las personas desaparecidas, los investigadores buscan determinar qué fue lo que provocó el colapso del complejo de 12 pisos.

Según indicó recientemente el diario The Miami Herald, en 2018 se llevó a cabo un informe en el que un ingeniero señaló un "error mayor" que se remonta a los orígenes de la construcción en 1981, donde "la falta de drenaje adecuado en la plataforma de la piscina había causado daños estructurales importantes".

La preocupación se manifestó en el "Informe de estudio de campo estructural" realizado en octubre de 2018 para la asociación de condominios por el ingeniero Frank Morabito, de Morabito Consultants. Allí describió que el principal problema en el Champlains Towers era que la terraza de la pileta y las macetas exteriores se colocaron en una "estructura plana" que no permitía que se drene el agua.

"La falta de impermeabilización fue un problema sistémico a raíz de una falla en el desarrollo de los documentos del contrato original hace 40 años", indica el medio estadounidense en base al informe.

Vale que recordar que el complejo tenía que hacer la inspección de los 40 años y no logró hacerlo antes del derrumbe, lo que quizás podría evitar una tragedia tan grande.

Básicamente el reporte documentó cómo los años de agua estancada habían dañado "severamente" las losas estructurales de concreto debajo, por lo que en ese momento Morabito destacó que el problema tenía que ser abordado rápidamente. "Si no se reemplaza la impermeabilización en el futuro cercano, la extensión del deterioro del concreto se expandirá exponencialmente", aseguró el especialista.

Imágenes del informe de 2018. The Miami Herald

Para Morabito, además, la solución y reparación apropiadas sería una "empresa extremadamente cara". Otro dato importante que destacó es que el estacionamiento "también reveló signos de estrés y fatiga", además de grietas en el acceso a la zona de la piscina que tenía "varillas de refuerzo expuestas y deterioradas".

Según The Miami Herald, no se sabe si realmente el problema se solucionó en el momento o si después contribuyó al colapso parcial del edificio, afectando a 55 de los 136 departamentos. Lo que sí es cierto es que el informe aseguró que los detalles, en ese momento "menores", podían agravarse. Hoy se trabaja a contrarreloj para dar con 159 personas de las cuales no hay rastros.