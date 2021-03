Meghan y Harry: "Nuestro hijo no es príncipe por su color de piel"

Las diferencias entre la familia real británica con el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle quedaron nuevamente al descubierto luego que los duques se Sussex decidieran conceder una entrevista a la presentadora estadounidense Oprha Winfrey.

La pareja, que se casó el 18 de mayo de 2018 en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, confirmaron que no fue decisión de ellos que su hijo Archie, que vino al mundo un año después del enlace real, el 6 de mayo de 2019 no recibiera el título de Príncipe.

“No sé cómo ellos podrían esperar que después de todo este tiempo estemos simplemente callados si La Firma (un término que se utiliza para referirse a la Casa Real británica) está jugando un rol activo para perpetrar mentiras sobre nosotros”, aseguró Meghan Markle durante la entrevista.

Durante 120 minutos de conversación a corazón abierto, plagada de revelaciones y puntuada por alguna lágrima, los duques de Sussex confesaron haberse sentido "atrapados" en el palacio de Buckingham y abandonados a su suerte por la familia real frente a la incesante presión de los tabloides británicos, que han convertido a la actriz norteamericana en uno de sus villanos de cabecera. Esa suma de factores se habría vuelto tan insoportable que Meghan llegó a contemplar el suicidio cuando estaba embarazada de su primer hijo.

“Me daba vergüenza admitirlo ante Harry, pero sabía que, si no decía nada, lo acabaría haciendo. Simplemente no quería seguir viviendo”, confesó Markle, visiblemente embarazada de su segundo hijo.

Meghan sostuvo que, desde el momento en que empezó a salir con Harry, fue “silenciada” por la familia real, que le impuso la consigna del “no comment” mientras la prensa se cebaba con ella. En palacio se sintió “sola” y “atrapada”, una sensación que se agravó cuando se le comunicó que la familia real no quería que su hijo todavía no nacido adoptara el título de príncipe o princesa.

Al ser preguntada por los motivos, la duquesa afirmó que la familia expresó su preocupación sobre el color de la piel del niño. “Hubo conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel”, dijo la actriz mulata ante la estupefacción de Oprah.

Ni ella ni su marido quisieron revelar la fuente detrás de esas conversaciones porque “sería muy dañino para ellos”, dijo Meghan. “En su momento fue incómodo, me dejó chocado”, aportó Harry, que se negó también a dar nombres.

La propia Oprah declaró que ni la reina Isabel II ni su marido, el príncipe Felipe, formaron parte de esas conversaciones. Enrique no quiso revelar quién había planteado las preocupaciones, ha explicado Winfrey a la CBS tras la emisión del programa, pero "quiso asegurarse de que yo supiera, y si tenía la oportunidad lo compartiera, que no fueron su abuela ni su abuelo los que formaron parte de esas conversaciones".

La de anoche fue la primera entrevista de los duques desde que se mudaran el año pasado a California, poco después de sorprender al mundo al anunciar que renunciaban a sus funciones como miembros de la realeza. Una decisión que, según explicaron, estuvo en gran medida motivada por la decisión de la familia real de retirarles el dispositivo de seguridad. De acuerdo con Meghan, ese desamparo se solapó con algunas amenazas recibidas que les hicieron temer por su vida.

Alejamiento del príncipe Carlos

Ambos hablaron con cariño y admiración al referirse a la reina Isabel, a la que Enrique describió como el “comandante en jefe” de la familia Windsor. Pero como admitió, que llegó a temer que la historia de su madre se repitiera ante el acoso de los paparazzi sufrido por su esposa, los acontecimientos de los últimos años han dejado heridas supurantes en la familia.

Su padre, el príncipe Carlos de Inglaterra, dejó de contestarle a las llamadas después de que la pareja anunciara su ruptura con el palacio de Buckingham Palace. “Me sentí verdaderamente decepcionado porque él pasó por algo similar. Sabe lo que es el dolor. Y Archie es su nieto”, dijo Harry antes de añadir que, si bien el diálogo se ha reanudado, “queda todavía mucho trabajo por hacer”.

Manteniendo siempre la compostura, el duque de Sussex acusó a su familia de no haber defendido a su mujer de la presión de los tabloides: “Hubo falta de apoyo y comprensión”, subrayó. Y dijo que el resto de su familia “está atrapada dentro del sistema”.

No reanudaran su deberes reales

Por su parte, según la prensa británica, la monarquía decidió hacer frente a la amenaza de esta entrevista ofreciendo la imagen de una familia unida en las celebraciones anuales de la Commonwealth en un programa de televisión unas horas antes de la intervención de la pareja.



"Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera", le dijo Harry a Oprah Winfrey, en alusión al divorcio de sus padres, el príncipe Carlos y la princesa Diana, y de una famosa entrevista que esta última concedió a la BBC en 1995, en la que admitió haber engañado a su esposo con el oficial del ejército James Hewitt.



La princesa Diana murió junto a su entonces pareja, el empresario Dodi al Fayed en un accidente de auto en París en agosto de 1997, cuando el conductor de su coche intentaba escapar de la persecución de los paparazzi.



Después de confirmar a la reina Isabel que no reanudarían sus deberes reales tras un período de revisión de un año, los duques de Sussex perdieron el mes pasado sus últimos patrocinios reales y títulos militares.



Del Reino Unido se mudaron a Canadá y luego a California. Vivieron primero en Los Ángeles y desde julio se radicaron en una mansión en Montecito.



Desde su llegada a Estados Unidos, Harry y Meghan crearon una fundación benéfica llamada Archewell y firmaron un acuerdo con Netflix para producir documentales, largometrajes, programación infantil y otros contenidos.