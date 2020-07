La presidenta de Bolivia se contagió de COVID-19

Este jueves se supo que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se contagió de coronavirus.

La noticia fue confirmada por la propia mandataria, a través de sus redes sociales, en donde expresó que "junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas todo este tiempo y, dado que esta semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positiva".

Por otro lado, Áñez agregó: "Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte y voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento".