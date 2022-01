Golpearon y asaltaron a una influencer argentina en Brasil

La influencer y emprendedora catamarqueña Florencia Sosa vivió un momento desesperante en una salida durante sus vacaciones en Brasil. Según relató en redes sociales, dos hombres armados a bordo de una moto la interceptaron, agredieron físicamente y le robaron el celular y otras pertenencias.

El episodio de inseguridad tuvo lugar en la entrada de un restaurante ubicado en Leblón, un exclusivo barrio ubicado en Río de Janeiro, en el que Sosa se había reunido con un grupo de amigos. De acuerdo al relato que la joven hizo en sus historias de Instagram, los delincuentes la abordaron en un punto rodeado de gente y bien iluminado.

"En cuestión de segundos, mientras bajábamos del Uber hacia el restaurante, me apareció una moto que se cruzó, me puso contra la pared, me agarro del cuello y me puso el arma en el pecho amenazándome mientras me gritaba" describió.

"Por una cuestión natural, no fue lo primero que hice entregarle el teléfono sino que me resistí. En ese forcejeo, el tipo me empieza a pegar de una manera brutal, me empieza a morder, me tira al piso y me vuelve a apuntar mirándome a los ojos. En ese momento pensé que se terminaba todo".

En la descripción del hecho, Sosa aseguró que tanto la gente del barrio que veía desde los balcones como quienes esperaban para entrar al local de comidas miraban el asalto mientras ella gritaba. "Claramente no podían hacer nada porque el tipo estaba armado y fuera de sus cabales", lamentó.

El relato completo del asalto a Florencia Sosa