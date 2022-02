EE.UU. sumó sanciones a Rusia y envió miles de soldados a Europa

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una batería de sanciones adicionales contra Rusia y el despliegue de más soldados en Europa mientras el conflicto en Ucrania sigue evolucionando.

Desde la Sala Este de la Casa Blanca, Biden informó que las nuevas medidas estarán dirigidas a los principales bancos rusos, limitarán "la capacidad (de Rusia) de hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes", y restringirán las importaciones de alta tecnología de Moscú y su capacidad para modernizar el ejército.

El presidente estadounidense sostuvo que autorizó el "despliegue de fuerzas terrestres y aéreas apostadas en Europa en el flanco oriental", así como "capacidades adicionales de fuerzas de Estados Unidos para su despliegue en Alemania" como parte de la respuesta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

"Nuestras fuerzas no están y no estarán involucradas en el conflicto con Rusia en Ucrania, nuestras fuerzas no irán a Europa a pelear en Ucrania, sino a defender a nuestros aliados de la OTAN y a tranquilizar a nuestros aliados en el este", reiteró Biden, quien añadió que la OTAN convocará una cumbre.

Un importante funcionario de defensa estadounidense dijo en una declaración que el Pentágono había ordenado el despliegue en Europa de alrededor de 7.000 soldados más y que se espera que "partan en los próximos días".

Serán desplegados en Alemania para tranquilizar a los aliados de la OTAN, para "disuadir" las operaciones militares de Rusia y para estar preparados para apoyar una serie de requerimientos en la región.