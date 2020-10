A través de un video, habló Tump desde el hospital: “Me siento mucho mejor”

Luego de contraer coronavirus, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, grabó un video para hablar de sus estado de salud.

“Me siento mucho mejor”, sostuvo el jefe de estado norteamericano a través de su cuenta de Twitter, desde el hospital militar Walter Reed de Maryland, donde se encuentra internado desde el viernes.

Trump dijo estar “en el mejor hospital del mundo”, agradeció a médicos, enfermeras y al resto del personal, y sostuvo: “Creo que estaré de regreso pronto. No sé qué pasará en los próximos días. Allí estará el verdadero test”.

“Llegué aquí y no me sentía muy bien, pero ahora me siento mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo” agregó.