Sergio Fredes prolongó la racha de la Agrupación Virgen de Fátima

La caravana multicolor se transformó en procesión, es que otra vez la Agrupación Virgen de Fátima alzó los brazos al cielo ofrendando la victoria que atenazó el bonaerense Sergio Fredes al imponerse en el segundo capítulo de la Vuelta de Mendoza.

Quien fuera vencedor del Tour de Porvenir en el año 2020 mostró todas sus credenciales en un terreno sinuoso que dificultó el paso de los ciclistas durante todo el parcial que recorrió caminos del departamento de San Rafael y elevó a tres la cantidad de triunfos de la escuadra continental sanjuanina en igual cantidad de etapas.

Detrás del Piquetero arribaron el mendocino Nahuel Méndez (Municipalidad de Rawson), los sanjuanino Rubén Ramos (Municipalidad de Pocito) y Víctor Arroyo (Transportes Puertas de Cuyo) y el pelotón, en donde viajaba la figura del malla líder Nicolás Naranjo (Agrupación Virgen de Fátima) ingresó a 11 segundos de los líderes.

Fredes fue un actor de relieve en el tramo de carrera, ya que además de imponerse en el sprint final protagonizó la fuga más extensa del parcial, además de imponerse en la primera meta de montaña, ganándole en una apretada definición al joven sanjuanino Leandro Cobarrubia (SEP de San Juan).

La lluvia perjudicó el andar de los punteros y pareció levantar la moral en el grupo mayoritario que mostró a los equipos de la Municipalidad de Guaymallén, Godoy Cruz y Junín muy activos. De a poco fueron asomando en escena las formaciones de la Municipalidad de Rawson y Pocito de San Juan al igual que el SEP.

Godoy Cruz fue el que aminoró las diferencias para salvaguardar a su alfil, el sureño Alejandro Quilci que se encuentra encumbrado en la clasificación general.

Dadas así las cosas, Fredes saltó en la parte final para tratar de alcanzar la victoria, objetivo que alcanzó con creces para entregarle la tercera victoria en cadena a la escuadra Piquetera.

Nicolás Naranjo continúa siendo el líder

Nicolás Naranjo continúa siendo el líder de la 45ª Vuelta de Mendoza. En algún pasaje de carrera el corredor de la Agrupación Virgen de Fátima estaba perdiendo esa condición cuando Leo Cobarrubia y Sergio Fredes habían alcanzado una diferencia de dos minutos y treinta y siete segundos de diferencias. Ante esa situación de carrera el equipo Piquetero se puso a trabajar para conservar el privilegio y sobre el tramo final lograron poner a su hombre otra vez donde ellos lo deseaban.

Al respecto, Naranjo dijo en los micrófonos de La Red Mendoza: “Estamos bien. El triunfo de Serio (Fredes) es algo que fortalece aún más nuestro deseo de ser protagonistas en esta carrera. Estamos con ganas, estamos bien, vamos por buen camino”.

Fredes: “Esto es sólo un paso más”

El ganador del segundo parcial mostró su satisfacción por la victoria alcanzada en San Rafael. “Hoy me sentí bien desde el arranque y decidí salir a buscar la aventura. Me pone muy contento el triunfo y sobre todas las cosas que Nico (Naranjo) continúe con la malla líder. Esto es sólo un paso más. No somos los favoritos”, se encargó de aclarar el vencedor.

La tercera etapa

Largada: Largada Plaza de Pareditas, Calle San Martin, Calle Sara de Puebla, Ruta 40, Chilecito, Calle Cisternas, Boulevard San Martin, Calle de la Capilla, Ruta 40, Bernardo Quiroga, Independencia, Plaza de San Carlos, Néstor Lencinas, Ruta 40 hacia Eugenio Bustos, Calle Bernardo Quiroga, Calle San Martin, Néstor Lencinas hacia La Consulta, a la derecha calle San Martin, hacia, Rotonda de la Bandera, a Ruta Nº 40, atravesando el centro de Tunuyán, se gira a la izquierda en Zapata, Carril Zapata (Ruta 86) Rotonda ingreso Tupungato, Calle Belgrano, Municipalidad de Tupungato, se gira a la derecha por Roca, a la izquierda hasta Rotonda, Corredor productivo (Ruta 89) Arroyo El Sauce, Rio Las Tunas, Villa Seca, Los Sauces, se gira a la izquierda por Tabanera, Ruta Nº 92, San Martin, Ruta 92, Ruta 94 hasta el punto de llegada en el Manzano.

Meta sprint: 1º Plaza de Tunuyán. km 56; 2º Plaza de Tupungato. km 90. Meta montaña: Paraje la India Muerta. Km 150.

Fotos: Gentileza Mathias Guijarro y Luis Rojo Mallea.