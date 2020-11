Scaloni a El Ciudadano: "El partido más importante es el que vas a jugar en lo inmediato"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, ofreció una conferencia de prensa virtual que arrancó pasadas las 15 y duró 40 minutos. En la misma, habló sobre diversos temas, pero lo primero que hizo fue dedicarle un saludo afectuoso a Fernando Gago, quién anunció su retiro como profesional.

“Quiero mandarle un fuerte abrazo a Gago que inicia una nueva aventura y es un chico muy querido”, deslizó el hombre de 42 años, quien no dijo nada sobre la salud de Diego Armando Maradona, el emblema de todos los tiempos y ex entrenador de la mayor.

“Leo (Messi) se entrenó con normalidad. Venía arrastrando alguna molestia en el tobillo, pero esta apto para jugar los dos partidos sin inconvenientes”, argumentó Scaloni, llevando tranquilidad al pueblo argentino y confirmando su presencia mañana frente a la selección de Paraguay, este jueves a las 21 en la Bombonera, y el martes próximo frente a Perú en Lima.

A un día de recibir al conjunto de Eduardo Berisso en la Bombonera a partir de las 21, las palabras del entrenador argentino también estuvieron teñidas por la cantidad de jugadores con molestias que tiene su plantel y la dificultad que le causa está situación para armar el 11 titular: “Hemos tenido bastante inconvenientes sobre todo a nivel de poder contar con la mayoría de los jugadores citados. Acaba de llegar Lucas Martínez Quarta y veremos si puede entrenar junto a sus compañeros porque tuvo un viaje largo. Además, observaremos cómo se encuentran varios jugadores para definir el equipo para mañana. Fue una convocatoria muy atípica y de las más difíciles que tuvimos hasta ahora”.

En cuanto al equipo titular, Scaloni aún no lo definió y esperará el entrenamiento vespertino para ver como se encuentran varios de sus jugadores que arrastran molestias musculares: “Después del entrenamiento de esta tarde, sabremos cómo responden los otros chicos. El que salga a la cancha tiene que garantizarme ciertas cosas y tomaremos la decisión en base a lo que veamos en el entrenamiento y en base a la disponibilidad máxima que puedan darnos para el partido".

Sobre la nueva convocatoria de Ángel Di María, a quien volvió a llamar para estos dos partidos y no lo hacía desde la Copa América de Brasil desarrollada entre junio y julio del año pasado, el entrenador aclaró: “En la anterior convocatoria teníamos a Nicolás González y a Giovanni Lo Celso, y luego se cayeron por lesión. Lo más conveniente era sumarlo a Di María, pero no me parecía respetuoso llamarlo para que llegue justo a tiempo con Ecuador. Vimos que los otros dos jugadores siguen con pocos minutos por esas lesiones y no vamos a cometer otra vez el mismo error. Nuestra relación es perfecta con Ángel y se está entrenando muy bien”.

Ante la consulta de El Ciudadano sobre que Nicolás Otamendi y Leandro Paredes tienen una amarilla y de recibir otra se perderán el choque del martes próximo en Lima, el entrenador respondió: “Las situaciones cuando son de fuerza mayor y no hay otra cosa, debe jugar y no hay nada que hablar. Obviamente, frente a las bajas de German Pezzella y Juan Foyth y, además, que Martínez Quarta llegó hoy, no podemos estar pensando en reservar jugadores o no. Si el futbolista está disponible para jugar, lo hará. Si no nos da garantía, tomaremos la decisión. Hay casos en los cuales no podés mirar si tienen amarillas o no, el partido más importante es el que vas a jugar en lo inmediato. Ante esta situación, primero es ver como está y después decidir”.

Más de Scaloni en conferencia

- De Paulo Dybala: "Es un chico que apreciamos mucho. Su baja es importante para el grupo. Él ya está consolidado con nosotros y lamentablemente nos partió el alma previo a Ecuador que quería jugar y el esfuerzo que hizo para venir. Hay que estarle cerca, seguro retomará su senda positiva, y estaremos cerca. No es parte de esta convocatoria pero siempre es bienvenido".

- Sobre el estado físico de Lautaro Martínez: "Hoy veremos cómo responde pero en principio está bien. Si no llega a estar, tenemos otra opción. También está la posibilidad de que Messi o Di María puedan jugar arriba. No optamos sólo por una. Dependerá del partido. Lautaro está bien, Alario está bien, Joaquín (Correa) está bien. Si no puede jugar, tomaremos una decisión. Hoy creemos que va a estar y eso nos deja tranquilos".

- La llegada de Martínez Quarta: “No lo vi todavía. No pude hablar con él. Llegó, se hizo el test y todavía no pude hablar con él. Tuvo un viaje largo, pero evaluamos la posibilidad de que juegue porque, sinceramente, estamos teniendo algunas complicaciones en la zaga central.

- El buen momento de Alario: "Lucas forma parte, entró por Lautaro contra Ecuador, y está preparado si tiene que jugar, estamos contentos con él. No sólo aporta juego aéreo, aporta también aguantar la pelota, es un jugador muy bien considerado para nosotros".

- Sobre Paraguay: "Siempre es un rival difícil, como el que se vio los últimos partidos, que tuvo protagonismo. Llega muy bien y modificó jugadores respecto de la Copa América. Berizzo transmite un ADN agresivo, es un rival incómodo para cualquier selección, es un entrenador que admiro mucho, es una gran persona. Es un Paraguay distinto al que enfrentamos en la Copa América".