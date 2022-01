Pintado llegó al Tomba: "Me sorprendió la infraestructura del club"

Godoy Cruz comenzó la pretemporada, siendo uno de los 18 clubes, que dio el puntapié inicial al 2022 este lunes. Si bien el grupo se vio reducido por algunos casos de COVID-19, lo más destacado del día fue la presentación oficial de Juan de Dios Pintado, lateral/volante uruguayo y primera incorporación del año.

En conferencia de prensa, el ex Juventud Las Piedras de Uruguay y Goias de Brasil, comentó: "Fue bastante rápido cómo se dio mi llegada al club. Antes de venir acá, tuve un ofrecimiento para jugar en la segunda división de España y con mi representante no la agarramos. Cuando salió lo de Godoy Cruz, no lo dudamos".

Pintado dijo que no habló con ningún uruguayo que haya estado en Mendoza antes de viajar para tener alguna referencia, aunque sí resaltó que "cuando era más chico, crucé algunas palabras con Miguel Merentiel" sobre la institución cuyana.

Y al respecto del club, la flamante incorporación confesó sentirse "sorprendido" por las instalaciones del Tomba. "La infraestructura es impresionan te, me sorprendió. De donde yo vengo, no es tan así. Godoy Cruz es un club hermoso".

El lateral/volante habló de sus pasos por el fútbol uruguayo y brasilero: "Juventud Las Piedras es el cuadro de la ciudad de Las Piedras. Es un equipo que estuvo en primera y que incluso jugó Sudamericana. Es prácticamente mi casa, cumplí el sueño de llegar a primera en esa institución. Mientras que en Brasil (Goias), fue una experiencia muy buena, llegué a jugar la Copa Sudamericana pero al aspecto negativo es que me agarró la pandemia".

Finalmente, sobre su puesto, dejó en claro que es futbolista polifuncional: "Soy lateral derecho, pero en las inferiores jugué casi siempre de volante y luego en primera me adapté al lateral. En este último año jugué mucho por la izquierda, incluso de extremo", concluyó.

Positivos de COVID-19

Siete futbolistas del plantel profesional se ausentaron hoy en el inicio de la pretemporada del Tomba, tras dar positivo en el testo de coronavirus. El arquero Roberto Ramírez; los defensores Elías López, Damián Pérez, Manuel Llano y Gianluca Ferrari; el mediocampista Bruno Leyes y el delantero Alan Cantero no estuvieron en el Predio de Alto Rendimiento de Coquimbito. De todas maneras, todos los futbolistas se encuentran en buen estado de salud y esperando el PCR negativo.