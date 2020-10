Lo dijo Scola: “Si te llama la NBA hay que aprovechar la oportunidad"

Luis Scola, a sus 40 años, sigue demostrando su sabiduría dentro y fuera de la cancha. Defendiendo la casaca del Varese de Italia, viene de ser elegido el MVP de la primera semana en la liga italiana a sus 40 años. El pivot argentino, desea llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que será seguramente su última función con la celeste y blanca.

Y como capitán y máximo referente actual de la Generación Dorada, dio su opinión sobre la posibilidad concreta de que Facundo Campazzo, al igual que Gabriel Deck, puedan irse del Real Madrid a jugar la próxima temporada en la NBA: "Mi consejo para cualquier jugador del mundo que tenga la posibilidad de ir a la NBA, es siempre que vaya. El único ejemplo es que seas muy joven y esperes un año, y no es el caso de Facu (Campazzo) y de Gaby (Deck), ellos tienen el nivel para jugar y si tienen la oportunidad, tienen que ir a la mejor liga del mundo”, expresó en diálogo con Radio Marca.

Y agregó: “Ambos tienen que tratar de conseguir lo máximo y no hay ninguna razón para no ir a la NBA. Yo creo que Facu tiene nivel para jugar en la NBA, no sé qué factores se van a dar para que le salga bien, pero incluso si le va mal, tiene que ir a la NBA. Tienes que ir donde estén los mejores, En mi época, la distancia se había acortado un poco, pero creo que ahora la distancia es enorme y si tienes la oportunidad de jugar allí, hay que aprovecharla".

Scola, que en la NBA defendió las camisetas de Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets, también opinó sobre LeBron James y las actuales finales entre Lakers y Heat: "Es una final como si fuera un break point, un momento clave para LeBron. Él sabe que es su oportunidad de entrar de manera definitiva en la discusión LeBron o Jordan, aunque para mí ya está en la discusión para ver quién es el mejor de la historia y solo están ellos dos. El mayor argumento que puede tener LeBron a su favor es que ganó con tres equipos diferentes, pero el argumento de Jordan es que él no perdió. Yo pienso que LeBron está en la discusión e incluso para mí, si gana esta final es el mejor de la historia".

Finalmente, Luis hizo hincapié a su actualidad: "Me siento muy bien físicamente, capaz de competir donde sea, me quiero sentir bien para ir entrenando y jugando y lo de Italia es más una circunstancia de donde las cosas se fueron dando. Cuando fui a jugar el Mundial de China fui a jugarlo sin ninguna expectativa de nada, de hecho sentía que había más oportunidad de retirarme, no porque no pudiera seguir jugando, sino porque tenía que ser un proyecto que me ilusionara y cuando me llamó Ettore Messina, me entraron esas ganas y cuando descubrí Italia, vi un país que me encantó y tras la pandemia quise seguir aquí”.