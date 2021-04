La visión de un Puma mendocino: el país, la provincia y el coronavirus

El mendocino Gonzalo Bertranou fue noticia en redes sociales, por enviar emotivos mensaje de aliento a la provincia, ante las decisiones llevadas a cabo por el presidente Alberto Fernández, en las últimas horas. Un país al borde del colapso sanitario y con una economía en crisis, intenta con sus mejores recursos seguir adelante, y los argentinos que viven en el exterior, son eco de unión y fuerza en un momento tan difícil.

Figuras deportivas, como personajes famosos exponen su opinión día a día sobre la situación del país. Uno de ellos fue el Puma Bertranou, figura destacada de la Selección Argentina de Rugby.

Luego del anuncio del mandatario presidencial el ex jugador de Los Tordos expresó en su twitter: "Viviendo en Gales. Me fui a dormir angustiado. Que lástima que no nos damos cuenta el país que tenemos. La solución tampoco creo que esta en irse para siempre. Ojalá no sea demasiado tarde" sostuvo.

La experiencia deja huella y nos habilita a expresar lo que sentimos. Así lo hizo Gonzalo, quien se permitió opinar sobre la realidad de muchos jóvenes del país, que se encuentran en la disyuntiva entre quedarse, o irse del país. Un argentino que ama a su país, reflexiona en voz alta para que seamos conscientes sobre lo afortunados que somos, de tener una de las tierras más ricas del mundo.

Asimismo, después escribió: "Como mendocinos tenemos la oportunidad y la responsabilidad de demostrar de que podemos ser mejores. Aprovechémosla" En relación a que el gobierno de Mendoza, decidió no adherirse a las nuevas restricciones anunciadas por la nación.

Mendoza trabaja para frenar la segunda ola y así, buscó esta vez, seguir apostando también por la una actividad económica dañada. El mensaje con su visión, inspiró a que la provincia aproveche la oportunidad de demostrar en conjunto, que puede salir de esta difícil situación.