La Lepra perdió el clásico cuyano y se despidió de la clasificación

Por la quinta fecha de la Primera Nacional, Independiente Rivadavia cayó por la mínima diferencia frente a San Martín de San Juan y se despidió de la oportunidad para clasificar.

La Lepra estuvo a punto de lograr cerrar el encuentro con una igualdad y así repartir puntos pero sobre el final del encuentro apareció Matías Giménez en tiempo de descuento.

El encuentro se jugó a puertas cerradas pero muchos hinchas azules estaban en los alrededores del estadio Bautista Gargantini para brindar su apoyo a la distancia. En la primera etapa, el equipo mendocino se mostró de a ratos un poco más superior pero no logró aprovechar las situaciones que creó para romper la igualdad en el arco rival.

La primera etapa, el Azul la cerró mostrando buen juego y en el complemento no dejó de hacerlo. Con el correr de los minutos e incluso con las variantes, Independiente Rivadavia siguió jugando en campo verdinegro pero las ocasiones generadas no estuvieron acompañadas de la definición necesaria y no se logró dañar al rival.

Pero el equipo sanjuanino también buscó sus chances y en una contra agarró mal parada la defensa leprosa Sebastián Navarro cometió una falta y vio la tarjeta roja. Con un hombre de más, el verdinegro aprovechó más los espacios y sobre el final del encuentro Giménez le dio la alegría al visitante.

De esta manera, la Lepra tiene cuatro puntos, está a nueve del líder Barracas Central y a siete del escolta que justamente fue su rival de este domingo. En la próxima jornada, Independiente Rivadavia visitará a Alvarado en Mar del Plata. El cotejo será el domingo 3 de enero desde las 18.

Gimnasia no pudo frente a Rafaela

El otro representante mendocino en la categoría, Gimnasia y Esgrima, perdió este domingo por 2 a 1 frente a Atlético de Rafaela. Para la Crema anotaron Bieler, de penal y Copetti mientras que para el Lobo Marchiori el autor del tanto.

De esta manera, el equipo dirigido por Pozo quedó 4° con 5 puntos y está lejos del líder Atlético de Rafaela, que cuenta con 8 unidades al vencer al Lobo. A la zona le quedan dos fechas para el final

El próximo compromiso de Gimnasia y Esgrima será Villa Dálmine, el próximo domingo 3 de enero, desde las 17.10.