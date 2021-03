Federal A: fecha confirmada para el debut de Huracán Las Heras

Huracán Las Heras será en esta temporada el único representante mendocino en la tercera división del fútbol argentino, teniendo en cuenta el ascenso del Deportivo Maipú a la Primera Nacional y la final perdida por FADEP en el Regional. Los dirigidos por Darío Alaniz tienen clara su hoja de ruta.

El formato del Federal A será similar al del torneo anterior, con dos zonas (Norte y Sur),habiendo 15 equipos en la Norte y 16 en la Sur. Los integrante de cada grupo, se medirán entre sí ida y vuelta, y terminada esa parte regular, el mejor de cada zona jugará una final por el primero de dos ascensos que tendrá el certamen.

Por la segunda plaza, estarán disputándola del segundo al octavo de cada zona, quienes se cruzarán a un solo partido con ventaja de localía para el mejor ubicado. Los siete equipos que surgirán de esos enfrentamientos más el perdedor de la final por el primer ascenso, integrarán un octogonal con sistema de mundial, es decir, una especie de cuartos de final a un solo partido en cancha neutral, para evitar contagios y grandes desplazamientos de los equipos.

El torneo finalizará el 5 de diciembre, con la novedad de que se seguirá jugando en el medio de la Copa América, no así el resto de los torneos. Huracán Las Heras integra la zona A junto a Camioneros, Cipolletti, Círculo Deportivo, Ciudad de Bolívar, Deportivo Madryn, Ferro de General Pico, Independiente de Chivilcoy, Juventud Unida de San Luis, Olimpo, Sansinena, Sol de Mayo, Sportivo Desamparados de San Juan, Estudiantes de San Luis, Peñarol de San Juan y Villa Mitre.

Primera fecha - 11/04/21:

Zona A:

Ciudad de Bolívar vs. Estudiantes

Peñarol vs. Independiente

Olimpo vs. Cipolletti

Deportivo Madryn vs. Círculo Deportivo

Sol de Mayo vs. Ferrocarril

Huracán Las Heras vs. Villa Mitre

Camioneros vs. Desamparados

Juventud Unida vs. Sansinena

Zona B:

Racing vs. Douglas Haig

Chaco For Ever vs. Sportivo

Central Norte vs. Boca Unidos

Crucero del Norte vs. Juventud Unida

Unión vs. Gimnasia y Tiro

Defensores de Belgrano vs. Sarmiento

Defensores de Pronunciamiento vs. Sportivo Belgrano

Libre: Gimnasia y Esgrima.