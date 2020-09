Dónde un afónico grito de gol...

El trozo de ciudad que me tocó habitar

No siempre está conmigo

Y desaparece sin dejar testigos

Y desaparece un día cualquiera.

El trozo de ciudad

Que me tocó en suerte

Se queda muy atrás vigilando

Mi infancia premiada de esquinas…

Donde un afónico grito de gol

Un primer beso gratis, de dolor

Un llanto, una caricia, un poema

Y sólo

Un trozo más de ciudad

Que me tocó habitar.

El trozo de ciudad que me tocó habitar

No siempre está conmigo

Y pierde mi rastro, como huella a la sombra.

Donde privilegio estar donde no estoy

Y privilegio ser lo que no soy

En una tierra prometida de sueños,

Sin el trozo de ciudad que me tocó habitar.

El trozo de ciudad

Que me tocó en suerte

No siempre está conmigo

Y hunde su cabeza en corona de espinas

Donde sufro el querer ser ciudadano

Y el hacer de un billete una bandera

Un sol imaginario que calma pesares

Más un trozo más de ciudad

Que me tocó habitar.