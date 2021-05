Camino al centenario: un Cachorro nostálgico y un sueño pendiente

Palabra autorizada. Alejandro Abaurre es sinónimo de Godoy Cruz. Nació en el club, de chico iba a la popular y de grande le tocó defender la camiseta. Logró dos de los ascensos más importantes de la historia pero aún tiene un sueño pendiente en la institución.

A pocos días del Centenario Bodeguero (próximo 1 de junio), el Cachorro expresó todo lo que siente por su amado Tomba, opinó sobre la actualidad e incluso recordó a Santiago García, al margen de que no lo conoció personalmente.

- ¿Qué recuerdos se te vienen a la mente cuando hablamos de Godoy Cruz?

-Siempre en mi vida está presente el club. Se viene una fecha especial, pero siempre recuerdo todo lo que viví, las cosas buenas y también las malas. Fueron muchos años dentro de la institución.

- ¿Lo más lindo y lo más feo que te tocó vivir?

-Lo más lindo sin dudas fueron los dos ascensos (a la B Nacional y a primera división). Y lo malo, en realidad no terminó siendo así, fue un momento difícil, cuando tuvimos que pelear por la categoría. Fue un sufrimiento de todo un año (2002), en una temporada donde muchos equipos descendían y estábamos obligados a ser primeros en el grupo, cosa que lo mantuvimos en todo el campeonato, pero nos tocó sufrir en la última fecha.

-Se te recuerda mucho por ese gol en San Juan, más con la foto besando y mostrando la camiseta. ¿La tenés encuadrada?

-Sí, por supuesto. Es una de las fotos que más me gustan. La tengo bien guardada y de alguna manera representa lo que siento por el club.

-Otro de los goles por los que el hincha no te olvida es el que termina mandando al descenso a Independiente...

-Sí, es cierto. Yo también lo tengo presente, porque era un clásico y porque cualquiera de los dos perdía la categoría. Fue un gol decisivo y que me marcó.

-Al margen de que hoy está Sebastián Méndez, en más de una ocasión el hincha ha pedido por vos para ser el DT de Godoy Cruz. ¿Cómo lo tomás?

-La verdad es que me enorgullece. El cariño con el hincha es mutuo. He sido y sigo siendo simpatizante del club. De chico me tocó estar en la tribuna y después de grande dentro de la cancha. Uno siente un respeto muy fuerte por la gente.

- ¿Creés que en algún momento la oportunidad te va a llegar?

-Mentiría si digo que no lo he soñado. En mi mente siempre ha estado presente ese día. Es un anhelo, como hombre de la casa. El tiempo dirá si puedo cumplirlo o no.

- ¿Cómo ves al equipo actual? ¿Podrá salvar la categoría?

-Obviamente que no va a ser fácil, es una parada dura. También hay un recambio de jugadores importante, futbolistas jóvenes que están afianzándose. Además, el Gallego está haciendo su trabajo de la mejor manera. Ojalá que Godoy Cruz pueda superar esta situación.

- ¿Tuviste la oportunidad de entablar diálogo o una amistad con el Morro García?

-La verdad que no. No tuve esa posibilidad. Fue una lástima lo que pasó, creo que a todos de alguna manera nos afectó. Son esas cosas que impactan. La gente lo sigue recordando y eso habla muy bien de él.

-¿Tenían cosas en común dentro de la cancha?

-No soy quien para decirlo. Tampoco me gustan ese tipo de comparaciones. Creo que el Morro fue un delantero con una jerarquía tremenda y que le dio muchas alegrías a la institución. Godoy Cruz ha podido tener, a lo largo de estos años, jugadores de esa categoría.

-¿Es complicado el mundo del fútbol?

-Sí, sobre todo por la vorágine con la que se vive. Genera una presión constante y es difícil a veces poder sobrellevar todo eso.

-Si esta nota la hubiéramos hecho hace 20 años, ¿hubieras imaginado todo lo que vivió Godoy Cruz desde que llegó a primera?

-Cuando se inició el grupo que logró los ascensos, siempre cantábamos que “hasta la Libertadores no paramos”. Y después verlo a Godoy Cruz cumpliendo eso, fue hermoso, al margen de que no nos tocó a nosotros. Nos pone muy orgullosos a todos los que vivimos esos momentos previos.

-¿Qué se le dice al hincha de cara al centenario?

-Godoy Cruz es una institución con gente que siempre puso el hombro en todo momento. Ha mantenido esa mística, esa pasión. Y ese sentimiento se ha transmitido a las nuevas generaciones. Los hinchas hacen mucho por el club, el colorido del barrio, los festejos. Hay que ser agradecidos a ellos, por el amor que le tienen al Tomba.