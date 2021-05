Burgoa habló sin cassette: "Me cuesta mucho ingresar de titular"

Valentín Burgoa cada vez que ingresa desde el banco de los suplentes, demuestra todo su talento individual. Nacido en la cantera del club, pone en práctica su rebeldía, su visión de juego y su pegada, de las más interesantes en el plantel. Al deslumbrar a propios y extraños, suele ganarse un lugar en el equipo titular, aunque cuando le llega la posibilidad, el rendimiento no parece ser el mismo. El propio jugador no lo niega y además, hizo un balance del Tomba de lo que va del semestre.

"La verdad es que me cuesta mucho ingresar de titular. Por ahí me acomodo mejor cuando me toca entrar desde el banco, creo que lo hago de una mejor manera. Todo jugador necesita tener minutos, si uno juega más, se va acomodando al fútbol argentino que es muy competitivo", expresó el Tin, en diálogo con el programa Estación Godoy Cruz.

Una declaración poco habitual para el presente del fútbol argentino, pero que a su vez, marca la simpleza de Burgoa, que en alguna oportunidad estuvo en los planes del Pachuca de México: "Un día me levanté y vi la noticia en el celular. Mi representante me dijo que no hubo nada formal. Sigo siendo de Godoy Cruz al menos por un año más que me queda de contrato. Estoy enfocado en el club y siempre trato de dar lo mejor", resaltó.

Volviendo a la pregunta inicial y ante la falta de oportunidades como titular y que cuando las tuvo no las aprovechó, Burgoa sentenció: "No es algo que me preocupe. Si uno hace bien las cosas, tarde o temprano terminás jugando y estando en la consideración del técnico. Creemos que Godoy Cruz ha mejorado más allá de la irregularidad que se ha visto. También lo vemos en el resto de los equipos. No nos echamos la culpa, el problema es de todos, cuando ganamos y cuando perdemos es así".

Copa Argentina: día, horario y estadio confirmado

El equipo de Sebastián Méndez se medirá ante Boca Unidos de Corrientes el próximo jueves 13 de mayo a las 14:10 hs en el estadio de Belgrano de Córdoba. Dicho encuentro, como cada partido de Copa Argentina, será televisado por la pantalla de TyC Sports.