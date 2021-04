Buenas y malas para los argentinos en el arranque de los torneos continentales

Argentinos Juniors venció a Nacional de Uruguay por 2-0 como local, en el debut del grupo F de la Copa Libertadores de América, a donde regresó tras una década.

Los goles del delantero paraguayo Gabriel Ávalos, a los 25 minutos del primer tiempo, y de Emanuel Herrera, a los 44 del segundo, le dieron una victoria de oro en una zona complicada, en la que están Universidad Católica de Chile y Atlético Nacional de Medellín.

El conjunto de La Paternal se impuso por su efectividad ofensiva y porque contó con mucho oficio para manejar los tiempos frente al campeón uruguayo vigente, al que se lo vio carente de ideas y con poca participación de Gonzalo Bergessio (ex San Lorenzo) arriba y Andrés D'Alessandro (ex River Plate), al que se lo notó incómodo en el armado.

Además, Vélez Sarsfield, que estuvo dos veces en ventaja en el marcador, terminó finalmente sucumbiendo en el final del partido ante el bicampeón brasileño, Flamengo, por 3 a 2, en el encuentro que abrió en Liniers la fase de grupos en la zona G.

El partido que se jugó en la noche de Liniers fue de lo mejor que podía ofrecer esta fecha inaugural de la Copa Libertadores y no defraudó las expectativas porque el encuentro tuvo todos los condimentos futbolísticos y emotivos que podían esperarse del bicampeón brasileño y uno de los punteros de la Copa de la Liga Profesional.

A los rosarinos les costó en la Sudamericana

Newell's Old Boys no pudo ganar a lo largo de sus siete presentaciones en Brasil, pero al menos rescató un empate sin goles en su visita a Goianense, por la primera fecha de la Zona F de la Copa Sudamericana, que quizá puede resultarle valioso al final de esta fase de grupos inédita en este certamen y que se completará en cinco semanas.

El equipo argentino, que nunca pudo ganar en sus seis incursiones a Brasil por las distintas competiciones sudamericanas, salió a jugar al estilo Germán Burgos, que no es otro que el que suele practicar su alter ego Diego Simeone en Atlético de Madrid, vale decir la vieja pero productiva media inglesa, que no es otra cosa que no perder como visitante y tratar de sumar todo de local.

Los dos otros dos participantes de esta zona F son Palestino, de Chile, y el más poderoso Libertad, de Paraguay, que dirige el argentino Daniel Garnero, y que surge como el rival más fuerte en la lucha por ese primer puesto que es el único que permite acceder a la siguiente fase de este certamen que por primera vez en la historia cuenta con fase de grupos.

Por su parte, Rosario Central perdió con 12 de Octubre de Paraguay por 1 a 0 como visitante, en el debut del grupo A, en el que también están San Lorenzo y Huachipato de Chile.

El atacante Pablo Velázquez, a los 24 minutos del segundo tiempo, le dio un triunfo vital a los dirigidos por Pedro Sarabia, quien en su época de futbolista vistió los colores de Banfield y River Plate en la década del '90.

En un partido sin demasiadas chances y con un Rosario Central carente de ideas y de peso en ataque, los paraguayos quebraron la paridad con una maniobra individual de Velázquez. Los tres puntos son importantes pensando en que solamente pasará a los octavos de final el primero de cada zona.