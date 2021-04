Bombazo en San Martín: Angileri y Andrada al Chacarero

Ferlaza, hombre ligado en el último tiempo al básquetbol del Atlético Club San Martín, encabezará la única lista para ser el nuevo presidente de una de las instituciones deportivas más importantes de la provincia. Si administrativamente está todo en condiciones, en mayo iniciará su gestión, donde buscará el apoyo y la participación en la Comisión Directiva de las figuras de River y Boca, Fabrizio Angileri y Esteban Andrada, entre otros referentes y embajadores que amen al León.

"Había una propuesta alternativa de Raúl Bernabé, pero nos pusimos de acuerdo y unificamos criterios. El club, en este momento que vivimos, nos necesita a todos tirando para el mismo lado" confesó Ferlaza en diálogo con el programa Dos de punta, confirmando que será, de no haber ningún inconveniente, el nuevo presidente de San Martín tras el mandato de Gabriel Mostaccio.

Al respecto sobre su decisión de presentarse en estas elecciones, luego de una exitosa gestión en la Subcomisión del básquetbol Chacarero, admitió que "la tomé pensando en un montón de cosas, porque sé lo que significa el club para toda la provincia. Imagino a San Martín a largo plazo, donde el fútbol tenga el protagonismo como las viejas épocas", resaltó.

Finalmente y sobre los rumores de que Fabrizio Angileri y Esteban Andrada serían parte de su equipo de trabajo, explicó: "Los dirigentes en general tenemos que saber de gestión y no de una disciplina en particular. Cuando asumí la dirigencia de básquet, no sabía de básquet. Y ahora puede decir que no soy un especialista en fútbol, miro y me encanta por supuesto, pero hay que acudir a gente que sabe para que nos asesore de la mejor manera".

"Fabrizio Angileri va a ser parte activa de esta dirigencia. No figurará en los papeles por una cuestión de que se encuentra en Buenos Aires y no puede firmar, pero será uno de los nuestros y no nos podemos dar el lujo de perderlo. La idea es hablar también con Esteban Andrada y con el Monito (Matías) Vargas, para que se nos sumen al proyecto. Y ya nos comunicamos con Gustavo Reggi y Félix Morán. No quiero resignar la idea de que San Martín sea un club con sentido de pertenencia", sentenció Ferlaza.