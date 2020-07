"El fútbol no debe volver, porque hay gente que se está muriendo"

El capitán y referente de Boca, Carlos Tevez aseguró este miércoles que este "no es el momento para que vuelva el fútbol, porque hay gente que se está muriendo".

"Creo que es muy difícil volver ahora, sabiendo que hay gente que está muriendo. No es el momento”, reclamó Carlitos en diálogo con América TV sobre el interés de los cinco clubes argentinos que deben recomenzar su participación en la Copa Libertadores, entre los que se encuentra justamente el Xeneize,

En ese sentido, el Apache sostuvo que "La Conmebol puso el 15 de septiembre para volver a jugar la Libertadores y que los equipos argentinos empecemos el 17, pero esas fechas son tentativas y se pueden cambiar”.

"Lo que pasa es que desde todos lados están metiendo presión para que se vuelva a jugar, porque el fútbol tiene muchos negocios, pero no se tiene en cuenta que acá hay gente enferma", advirtió.

Tevez, que todavía no definió la renovación de su contrato con Boca pese a que llegó a un acuerdo para hacerlo, expresó su opinión y anticipó lo que podría salir a la luz en las próximas horas respecto del futuro inmediato de la actividad en el país.

“Si no podemos entrenar de acá al 10 de agosto, se modificará el calendario, porque tanto nuestro club como la AFA saben que no debemos quemar etapas, así que eso de cuando volveremos a entrenar no es un tema que me preocupe", insistió Tevez.

El Ministerio de Salud anunció que la vuelta a los entrenamientos depende "de los datos de estos días"

La autorización del Ministerio de Salud para el regreso a los entrenamientos de los equipos del fútbol argentino dependerá "de los datos" de los casos de coronavirus que se den "en estos días", según adelantó hoy Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud.

"Depende de los datos de estos días. Con protocolos se minimizan los riesgos pero lo que sí hay que pensar es como encaja esto (la vuelta a los entrenamientos) en el contexto epidemiológico. En función de lo que pase, veremos", dijo Vizzotti en declaraciones a radio La Red.

"Estamos en una situación de riesgo de desborde del sistema de salud. Quizás se puede esperar unas semanas más para tener una concordancia con lo que está pasando", agregó la funcionaria.

En este sentido, Vizzotti reconoció que por los últimos números de casos de coronavirus se postergó la reunión que el ministro, Ginés González García, iba a tener con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la semana pasada.

Y agregó que pese a la importancia que tiene el fútbol en la cultura nacional, autorizar el retorno a los entrenamientos será "una decisión difícil" de tomar en este contexto.