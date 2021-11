Graciela Ocaña: “Tenemos un Gobierno alejado de la realidad”

La icónica cúpula del Congreso de la Nación se deja ver desde el edificio anexo de diputados, particularmente de la oficina de la legisladora electa Graciela Ocaña que recibió a El Ciudadano para analizar cómo será la nueva cámara de diputados que a partir del 10 de diciembre renueva la mitad de sus bancas.

Luego de una extensa reunión de comisiones, la ex ministra de Salud (10 de diciembre de 2007 hasta el 29 de junio de 2009) tiene además una basta trayectoria como legisladora y es una voz autorizada. “A pesar de que dicen que ganaron (oficialismo), mandaron 116 Decretos de Necesidad y Urgencia”, arrancó.

“Lo cual muestra que no entendieron el mensaje de las urnas. La gente no votó para que el Gobierno hiciera lo que quisiera, votó justamente para que cumpliera con el pedido de la sociedad. El Ejecutivo está intentando blindarse y nosotros estamos aquí atentos, trabajando para impedir que estas semanas no logren introducir leyes que no tienen el consenso de los argentinos”, sostuvo.

Consultada por la nueva fisonomía que adquirirá el Congreso a partir de diciembre, Ocaña indicó que “va a ser una cámara más equilibrada en Diputados y una cámara totalmente distinta en el Senado y esto es bueno”.

Luego, agregó que “cuando el kirchnerismo tuvo mayorías, convirtió a este Congreso en una mera escribanía”.

“En estos dos años no se han discutido temas que no sean agenda del Gobierno. Eso ha dejado temas muy importantes atrás, incluso proyectos como el Código Procesal Penal, las leyes de emergencia educativa, eliminar jubilaciones de privilegio. En este sentido, estamos convencidos que va a ser un Congreso donde necesariamente se va tener que lograr el diálogo que hasta el momento no tuvo en ninguna de las dos cámaras”, remarcó.

Ocaña sostuvo que como frente “están muy satisfechos con los resultados obtenidos en la provincia de Buenos Aires y, a nivel nacional, con Juntos por el Cambio” y enfatizó: “Obtuvimos una victoria muy importante, sobre todo después de las PASO, contra el 'Plan Platita'”.

Sobre el final, la diputada nacional recordó: “Nosotros ganamos porque sacamos más votos. En democracia el que más votos tiene es el que triunfó. Por supuesto tenemos un Gobierno que obviamente sigue alejado de la realidad y eso es muy preocupante, que cree que ganó las elecciones y perdió en 16 distritos".