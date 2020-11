Gil Domínguez: "Todos quieren un procurador funcional"

Cumplido el plazo de los 90 días estipulados, el consejo consultivo (mal llamado mediáticamente Comisión Beraldi) entregó en tiempo y forma, aunque todavía el Presidente Alberto Fernández, por cuestiones de agenda, no leyó a pesar de haberlo encargado. El Ciudadano habló con uno de los más destacados miembros del consejo, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quién resumió de que trata el informe y también opinó acerca de lo que se trata hoy en Senadores. La modificación en la forma de elegir al Procurador general de la Nación entre otras cosas.

"Es un informe completo sobre diagnósticos y recomendaciones generales y particulares sobre los 5 puntos que el Presidente nos había solicitado. Esto es: Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, juicio por jurados y una pequeña parte de la transferencia de los jueves penales nacionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" comenzó diciendo Gil Domínguez.

Finalmente y antes las especulaciones previas, la comisión no se expidió acerca de la modificación de miembros de la Corte, como se había mencionado en todos lados, acerca de esto, respondió: "Lo dije siempre. No era uno de los aspectos habilitados a tal efecto por el Presidente, más allá de que algunos consejeros y consejeras se manifestaron no en términos de número sino de una cuestión sistémica. Una de las cuestiones que decían es que venimos a ampliar la Corte Suprema de Justicia con el único efecto de dotarle a la vicepresidenta (Cristina Fernández) un manto de impunidad"

Otros de los aspectos que se conocieron del informe tienen que ver con dos temas cruciales. Uno se esta tratando en este momento en la cámara alta y es el proyecto del oficialismo para modificar la forma de elección del procurador general de la Nación, dicho más simple el jefe de los fiscales. El otro que se destaca es la creación de un tribunal intermedio para atender arbitrariedades.

Gil Domínguez también deja bien en claro, el interés particular de la clase política por tener un procurador funcional al poder de turno "Quién esta en el gobierno quiere un procurador que responda al poder ejecutivo", lo que señala como "muy grave".

