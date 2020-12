La última semana tuvo como eje central en la Argentina, el fallecimiento de Diego Armando Maradona, todas las miradas estaban puestas allí, y es lógico dada la magnitud de la figura. Mientras tanto el último viernes se aprobó en el Senado de la Nación el proyecto del oficialismo para modificar la elección del Procurador General. El Ciudadano dialogó con el reconocido constitucionalista Daniel Sabsay que dejó su opinión al respecto. Además cuestionó al Presidente Alberto Fernández y al juez Daniel Rafecas, postulado para el cargo de procurador.

Mira la entrevista acá:

"No solo estoy en desacuerdo por un problema de afinidad con el proyecto, sino que lo considero abiertamente incostitucional y que viola tratados internacionales" Comenzó diciendo el letrado, quién luego agrego "cuando la reforma del 94 constitucionaliza lo que se llama el Ministerio Público, dentro del cuál está el Procurador General de la Nación y los fiscales, establece un órgano extra poder. Tiene que ser independiente de todos los poderes políticos, tener autarquía financiera y que tiene por finalidad la defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad y sus derechos.

¿Cómo se garantiza esto?

Con un formato que provea eso. Si rebajo de 2/3 a mayoría absoluta (uno de los requisitos para elegir al procurador en el poder legislativo) transformó al procurador general en un funcionario cautivo del poder ejecutivo de turno. Porque esa mayoría la va a alcanzar en el senado como pasa ahora y lo mismo es para la remoción. Entonces no es más independiente de los poderes políticos es dependiente del oficialismo.

¿O sea, que si modifica la forma de elección del procurador sería un golpe a la institucionalidad y la división de poderes?

Gravísimo. Le diría que es un atentado a la democracia, así de simple. Lo que ahora dice el presidente no tiene nada que ver con el discurso que dio cuando abrió el periodo de sesiones en Marzo. Habló de un proyecto de reforma de la justicia que iba a terminar con su dependencia fue todo precioso. Pero como el Presidente (Alberto Fernández) dice hoy una cosa y mañana otra con una facilidad que yo no había visto. ¿Qué valor tiene la palabra de él?

El nombre designado por la máxima autoridad del país para ocupar el cargo de procurador es el doctor Daniel Rafecas, quién a través de sus redes sociales se ha manifestado en contra de asumir si se modifica la forma para elegir el cargo. ¿Si Rafecas aceptara el cargo aún modificándose la forma, tampoco sería una buena señal para la institucionalidad del país?

Sin ninguna duda. Vamos a ver si sostiene la palabra. Rafecas tiene algunos antecedentes que a mi no me gustan nada.

El juez Daniel Rafecas y Alberto Fernández

¿Cómo cuales?

Mandarse mensajitos con el abogado de Amado Boudou mientras él estaba a cargo de la investigación de la causa de Ccicone. Que lindo un juez así, que instruya al abogado de las partes. Además de rechazar in límine el tema AMIA. Para mi no es confiable Rafecas, más allá de que es cierto que es un profesional muy preparado. Para mi no es tan importante la idoneidad técnica como la capacidad de independencia de criterio para un magistrado.