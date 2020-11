Daniela Hozbor: "Que las vacunas den estos valores es muy promisorio"

La coordinadora de la subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología (AAM) e Investigadora del Conicet, Daniela Hozbor, fue entrevistada en El Interactivo, que se emite por Facebook y Youtube de El Ciudadano sobre la eficacia de las vacunas contra el COVID-19.

Al consultarle sobre la efectividad indicó que "es algo que se evalúa en estos ensayos clínicos de fase tres, donde se incluyen decenas de miles de individuos y se hace un estudio con protocolos".

"Se dividen en grupos de control, están los que recibieron placebos, osea que no percibieron vacuna y lo que si" y agregó "allí se analiza el número de enfermos, esto se hace a doble ciego, que quiere decir que el que inmuniza no sabe que está colocando y la persona que recibe no sabe si es vacuna o agua".

Hozbor explicó que "lo que se evalúa es el numero de enfermos entre los grupos, en esta estadía intermedia, la mayoría de los enfermos está en el grupo que no recibió vacuna, por eso nos da una eficacia de las vacunas que es más del 90%, un nivel muy alto".

Y añadió que "las vacunas del calendario nacional de vacunación dan el 80% o 87%. Por ejemplo la de la gripe da una eficacia del 60%, que las de coronavirus den estos valores es muy promisorio, en medio de esta pandemia" dijo Hozbor.

Sobre si las vacunas terminan con la pandemia indicó "sin dudas nos ponen en otra situación, estas van a ser la primera generación, después se verá si necesita otro tipo de desarrollo" y agrego que "nos pone en una mejor situación, si hay otro candidato, que nos prolongue la inmunidad, lo dirá el tiempo, pero nos coloca en una realidad más alentadora que la actual".

Sobre los tratamientos para la Gripe A manifestó que "son dos objetivos diferentes, uno es un tratamiento antiviral y otro es la vacuna, hay que probarlo y pensar que este coronavirus es nuevo con una serie de complicaciones, como lo es con la parte respiratoria, eso complejiza" y añadió que "los estudios indican que los antivirales nos han calmado un poco, pero el no enfermarte te lo genera la vacuna".

