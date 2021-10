Claudio Loser: “La Argentina va a tener que hacer un ajuste sí o sí"

En las últimas horas, conferencia de prensa mediante, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, se refirió a la relación de nuestro país con ese organismo financiero.

La búlgara sostuvo que “la Argentina debe promover el crecimiento del empleo y la reducción del gasto público”, ejes que no parecen fáciles de lograr, sobre todo si se tiene en cuenta la realidad por estos lares, desde 2007 hasta la actualidad.

En búsqueda de más herramientas para interpretar el mensaje –bastante claro– de la alta funcionaria del FMI, El Ciudadano habló con el economista y exdirector del organismo para el hemisferio occidental, Claudio Loser.

Mira la entrevista acá:

Loser, que es argentino y trabajó en el FMI durante 30 años, hoy reside en Washington, desde donde sostuvo que “la Argentina va a tener que hacer un ajuste sí o sí, con el Fondo o sin el Fondo”.

Además del duro diagnóstico y tratando de descifrar el metamensaje de Georgieva, el economista consideró que “lo que está diciendo es que están trabajando, algo así como tenemos una página Excel pero tenemos que hacerla de verdad ahora”.

“El déficit fiscal es demasiado grande, no es sostenible. Eso es lo que está diciendo”, continuó argumentando. Hay que “bajar el gasto público, eliminar subsidios (sobre electricidad y combustibles), dejar que los precios se muevan un poco más y eliminar las restricciones a la actividad privada”, comentó Loser basado en su expertise de tres décadas en el FMI.

Otro de los puntos importantes que destacó es que “hay que lograr que sea más fácil contratar gente en el sector privado, y eso va a generar que venga más trabajo productivo y menos transferencia del Gobierno, porque en este momento están parando la actividad económica”.

Sobre la compleja situación que atraviesa el país, el economista dijo, con pesar, que “la Argentina hoy es más pobre de lo que era. Por diversos motivos, unos le echarán la culpa a este Gobierno, otros al de Mauricio Macri. Lo cierto es que el país se ha quedado atrás y hubo un empobrecimiento más fuerte que en otros países de la región”.

“El país no puede subsidiar a todo el mundo, hay que proteger a los que realmente lo necesitan, de eso no hay ninguna duda. Hay que apoyar con transferencias directas y no con subsidios”, respondió cuando fue consultado sobre cómo realizar el ajuste sin castigar los que menos tienen.

Además, estimó que “la señora Georgieva quiere hacer un programa que permita a la Argentina, en tres o cuatro años, ir saliendo y correr los plazos del 2022-2023 al 2032-2033”.

Consultado por la influencia de la inestabilidad política del país a la hora de las negociaciones con los organismos internacionales, Loser sentenció: “Impacta totalmente. Porque el FMI tiene muy en claro que no es solo el programa en un papel sino el que se pueda cumplir”.

“En este momento post PASO y pre electoral hay un escenario que incluye un caos fiscal y político, demostrando una debilidad muy fuerte. Esto hace que, por ejemplo, el señor Martín Guzmán no sea creíble y tampoco lo sea el jefe de Gabinete Juan Manzur, no hay misterios. Por eso creo que Georgieva fue positiva, pero cautelosa en el mundo de hoy”, concluyo Loser.