Cecilia Krull: la cantante de La Casa de Papel en entrevista exclusiva

La voz de la madrileña es familiar para todos. Desde los 7 años pasea por estudios de grabación y su carrera nunca se ha detenido. Logró recorrer el mundo con 'My life is going on', la banda de la popular serie 'La Casa de Papel' y además acaba de lanzar su nuevo single 'Losing my mind'.

Cecilia Krull, es una artista completa, capaz de reinventarse, con una humildad que sólo poseen los grandes. Puede llevarnos desde el jazz al electro pop, en tan solo segundos. Desde su casa en Madrid, dialogó en exclusiva con Diario El Ciudadano, habló de sus comienzos, de gustos, de creencias y de lo que significó su trabajo en populares series españolas que la catapultaron a la fama internacional.

'Mi life is going on', el tema protagonista de La casa de papel que compuso en 2017, se convirtió en un fenómeno viral y alcanzó los 300 millones de reproducciones en todo el mundo.

En esta nota te invitamos a conocer un poco más a esta española, poseedora de un talento que no tiene límites.