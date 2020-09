Alejandro Katz: "Hay ruidos que perturban"

La palabra, escrita u oral, es su don. Es uno de los intelectuales más lucidos de la Argentina. La riqueza en la argumentación de sus idea,s es una de las principales características de Alejandro Katz. El ensayista habló con El Ciudadano sobre la coyunturas nacional, realizó un análisis imperdible sin importar de que lado de la grieta te paras.

Mira acá la entrevista completa:

¿Que nos pasa a los argentinos?

Argentina viene de una situación de stress social, económico y político hace muchos años. Stress quiere decir, situaciones que son inconfortables a nivel individual y colectivo, que han puesto los vínculos sociales en situaciones muy tensas por diversas razones. Recordando, que hace más de 10 años el país entró en un terreno de confrontación política muy tensa, que no es programática o ideológica, es identitaria. Tenemos algunas discusiones que no se dan de un modo muy democrático, porque parten de afirmar que el otro, no tiene derecho a ser como es. Esa es la discusión en la que estamos instalados hace más de una década.

¿A lo que se suma la pandemia?

Sobre el enfrentamiento faccioso y la crisis política-económica aparece la pandemia, un factor de incertidumbre, miedo y angustia en todo el mundo. Entre nosotros tiene una característica particular, no lo hace peor que otras experiencias, pero hace 6 meses estamos en una situación irresuelta. Es decir, no estamos antes de la pandemia, ni después de la misma, estamos encerrados en la pandemia. Atravesándola con indicaciones contradictorias y confusas.

Sobre el manejo político de la pandemia

Esperaría de la política una gestión de la crisis consensual, dialogada, sobre la base acuerdos amplios y con la capacidad de establecer una hoja de ruta clara. Lo cierto es que estamos en una situación en la que el gobierno (nacional) vacila, no tiene una palabra clara de cómo va a conducir para llevar los asuntos públicos para llevar este grave problema adelante. No tiene claridad en términos sociales, económicos y, no la tiene a esta altura en términos sanitarios. En medio de esto, hay ruidos que perturban. El intento de llevar adelante la reforma judicial, perturba. El mal funcionamiento del parlamento perturba.

¿Qué responsabilidad le cabe a la oposición?

Tiene tanta responsabilidad en el déficit de la política como el oficialismo. Unos y otros han preferido la confrontación y el protagonismo de los sectores más radicalizados de ambas coaliciones, y han prescindido de la necesidades de establecer políticas consensuales consistentes.

La oposición está, francamente, en un estado lamentable. Los líderes más visibles, uno el ex presidente (Mauricio) Macri, ausente de las escena publica desde que dejó la presidencia, y la presidenta de su partido, Patricia Bullrich que ha sido durante todos estos meses una comentarista de televisión de baja calidad. No una persona que intenta comprender y aportar a una mejor practica política, si no que a usado su presencia en algunos medios, para confrontar como si fuera una columnista militante.