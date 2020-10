"El riesgo que un niño se enferme en la escuela es mínimo, no sería mayor a un resfrío"

Mientras algunas localidades evalúan los protocolos para retomar las clases en el aula, desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) manifestaron que es “imprescindible” volver a las clases presenciales, ya que la educación digital “au­menta las disparidades sociales”, aclarando que cada establecimiento deberá adaptar su nivel de reapertura de acuerdo a la realidad epidemiológica local.

Omar Tabacco, presidente de la Sociedad Pediátrica de Argentina, con respecto al pedido para que los chicos vuelvan a las clases presenciales y se adapten los protocolos para el año 2021.

Con respecto a la solicutud Tabacco expresó: “Desde la Sociedad a Argentina de Pediatría promovemos volver firmemente a las clases presenciales, para que los chicos puedan salir de este aislamiento obligatorio, nosotros vemos que genera más enfermedad, tenerlos adentro a los chicos que al mismo COVID".

Y amplió "en algún momento lo apoyamos, apuntando a la cobertura sanitaria para los perjudicados que son los adultos mayores, pero ya han pasado 7 meses, esto genera un problema pediátrico importante, por lo que pensamos que hay que poner a la cabeza a los niños y adolescentes".

“Lo que hemos visto nosotros en estos meses es que han disminuido notablemente los controles en salud. Eso va acompañado de una caída de cumplimiento de calendario de vacunación en todas las edades, ha generado patología pediátrica, que se enmarca sobre todo en condiciones emocionales y eso genera angustia, depresión, aislamiento" y justificó "muchas veces se expresa como conducta de los niños, pero también se los pone en el cuerpo con trastornos funcionales como respiratorios o digestivos".

“El aislamiento del adolescente también trae consecuencias sanitarias importantes, los chicos están desordenados, no se alimentan y aumenta la obesidad, no hacen actividad física, no hay promoción de la salud, no se habla de la prevención del embarazo no deseado, hay conductas depresivas que pueden llevar al suicidio y el amento de consumo de sustancias problemáticas" expresó Tabacco.

Con respecto al protocolo que han preparado desde la Sociedad, el profesional indicó "en el documento que hemos elaborado se contemplan las medidas de prevención para que el docente trabaje, se proteja y también proteger a los niños" y especificó "tendrá que trabajar con mascarilla, se tomará la temperatura antes de ingresar a la escuela, traje para docentes, alumnos y personal no docente".

“También decimos que la necesidad la proyectamos para el año lectivo 2021 ya que este es un año complicado para remontarlo, está bueno volver en algunas localidades ya, porque para los chicos es un gesto ya".

"Pero apuntamos al 2021 y esto lleva meses para poner en práctica a los protocolos. Debe haber adecuaciones edilicias para la separación, trabajar en forma mixta, pero no podemos hablar de esto recién a la vuelta del receso escolar en febrero/marzo" indicó el profesional.

Cerrar las escuelas no fue la solución "hay experiencias recientes de que al haber prohibido las clases presenciales no mejoraron las cifras epidémicas. Hoy la evidencia científica no demuestra que los chicos sean especialmente contagiantes".

"La educación también es esencial para el niño y para el país, sino hipotecamos la salud del país. Merece todo el esfuerzo entre médicos y docentes para que los chicos vuelvan al colegio, no solo es alfabetización, también actividad física, estar al aire libre, ordenar su día" y agregó "el 2021 será muy parecido al 2020, vamos a estar todo el año entrando y saliendo de fases" y reflexionó "tenemos que hacer un esfuerzo para imaginar esos escenarios y generar los recursos para que los chicos vuelvan al colegio".

La mayoría de los niños son asintomáticos "el coronavirus en pediatría es anecdótico, ya que la mayoría no presenta síntomas o son leve sintomáticos"

"No deberían traer a chicos con febrícula o tos, a los chicos que les va mal es por patologías previas" y expresó que el "riesgo de que el chico se enferme en la escuela es mínimo, no sería mayor a un resfrío" y para cerrar reflexionó "no podemos es transitar un 2021 con los chicos en casa".