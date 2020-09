El resultado de un estudio de la prestigiosa Universidad de Oxford, llamó su atención y motivo su curiosidad. El estudio revelaba que el 47% de los empleos y profesiones tal como las conocemos iban a desaparecer o tener que readapatarse. El ganador del premio Pulitzer (en 1987 junto con un grupo de periodistas del Miami Herald) Andrés Oppenheimer, llenó sus maletas de curiosidad y avidez de conocimiento.

Sorprendido por el resultado de aquel estudio. emprendió un viaje en formato de profunda investigación empírica que lo llevó por todos los puntos cardinales del planeta tierra, a hospedarse en hoteles atendidos por dinosaurios robots, que ofician de recepcionistas o a comer en restaurantes donde el cheff es un Maquina y la carta una tablet. Realizó entrevistas con todos los referentes tecnológicos que uno pueda imaginar y con los gurues de cada área.

Luego de 5 años de arduo trabajo, Oppenheimer dio vida al libro ¡Sálvese quien pueda! el futuro del trabajo en la era de la automatización. Casi dos años después de publicado, el material se vuelve de lectura obligatoria, sobre todo después de la irrupción de la pandemia de coronavirus que según el periodista "aceleró el proceso" hacia este nuevo escenario mundial, como versa la canción, "el futuro llegó hace rato".

Mira la entrevista completa acá:

"Cuando leí ese estudio me pareció un poco exagerado, pero luego empece a pensar en lo que pasa alrededor y me di cuenta que ya esta pasando. Fui a Oxford y me entreviste con los economistas que realizaron el informe" comenzó diciendo el autor, que luego ejemplifico "ya antes de la pandemia, grababa mi programa de televisión con 5 cámaras robóticas, sin cámarografos". "Lo mismo paso con la traducción y transcripción de mis columnas, hoy lo hago en 5 minutos desde mi teléfono, esto es una revolución silenciosa".

Si queres saber que va a pasar con tu empleo o profesión, como los avances tecnológicos van cerrando puertas y abriendo nuevas oportunidades, que va pasar en Latinoamérica ¿Se agudizará la desigualdad? ¿La vocación y la formación seguirán siendo importantes? Estos y muchos interrogantes más encuentran su respuesta en el video de esta nota.