Urgen a la Nación para que la conectividad aérea sea rápida y clara

El inconveniente que observa Argentina en materia de conectividad aérea con el resto del mundo sigue motivando el reclamo tanto de los sectores turismo y del comercio exterior como un llamado claro de atención para el Gobierno Nacional.

En ese sentido se expresaron, en las últimas horas desde la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, UCIM, marcando la falta de acción del Ejecutivo argentino que ya obtuvo una dura calificación de su gestión a través de las urnas el domingo pasado con las elecciones primarias.

“El resultado fue adverso para el oficialismo que se pregunta qué es lo que no han hecho bien y el porqué de ese resultado. Desde la UCIM hemos señalado, en diversos documentos, la crítica situación de las Pymes y de las grandes empresas y con énfasis, la de los trabajadores”, señalaron desde la entidad presidida por el mendocino Daniel Ariosto (foto).

Sin ánimo de ingresar en ningún espectro partidario, “hemos advertido acerca de la inflación, la asfixiante situación impositiva, la ausencia de créditos accesibles, el cierre de comercios e industrias, ausencia de un programa económico, insuficiente control y desarrollo del sistema sanitario referido a la pandemia, que ya se ha superado los 114.000 fallecidos, dolor, angustias y tragedias en miles de familias en todo el país”, reclamaron.

Y apuntaron en énfasis: “Vamos hoy a referirnos a otra situación conflictiva y que se refiere a la conectividad aérea: Nada bueno resuelve el Gobierno Nacional y más aún, complica y confunde y así es la imagen y las consecuencias que sufrimos en el plano internacional”.

Respecto a la iniciativa de la Nación que habilitará vuelos internacionales en el aeropuerto de Mendoza, advirtieron que “sin embargo, sólo será para argentinos que quieran regresar al país y puedan hacerlo mediante vuelos de Copa, SKY o Latam. El Plumerillo será un "corredor aéreo seguro", sumándose así al aeropuerto de Ezeiza, el único habilitado hasta el momento”.

“La postura del Gobierno provincial es de no querer prueba piloto con aislamiento: "Si no ceden, no tiene sentido habilitar el turismo dijo la ministra de Turismo provincial Mariana Juri”, aclararon.

Por otro lado, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés), una de las organizaciones internacionales que conforman la coalición y que nuclea al 80%de las aerolíneas del mundo, emitió un comunicado en el cual reclama al Gobierno por su dureza en la toma de decisiones. “Peter Cerdá (foto), vicepresidente regional de IATA para las Américas, aseguró que los países que han adoptado un enfoque coordinado basado en riesgos para la gestión del control fronterizo han recuperado rutas. Mientras que, en Argentina, las medidas draconianas adoptadas hasta ahora están impactando la conectividad del país con el mundo”, señalaron desde la UCIM.

“La organización insiste en la necesidad de previsibilidad y mayor apertura para que Argentina no siga poniendo en riesgo su conectividad internacional y considera que, aunque los últimos anuncios del gobierno muestran signos de flexibilización, Argentina sigue dando pasos lentos hacia una reapertura y todavía sin una visión clara para pasajeros y aerolíneas. La realidad es que se han ido seis aerolíneas del país”, recordaron.

Apelando a el número cada vez mayor de viajeros vacunados, las buenas condiciones sanitarias que han permitido un progresivo desconfinamiento en Argentina, la región y muchos países del mundo y la prevalencia de las pruebas y medidas de bioseguridad “permiten restaurar la operación aérea sin tener que poner topes. Mientras que, en Argentina, las medidas adoptadas hasta ahora están impactando la conectividad del país con el mundo, evidenciando una reducción en sus pares de ciudades de junio a julio de 2021 de 107 a 89, según Cerdá”.

Por ello solicitaron en forma urgente que “es necesario elaborar un plan de reanudación y reapertura, que sea claro y definido, con plazos específicos, que permita reconectar al país de manera segura y catalizar los beneficios que genera una aviación activa y competitiva en el desarrollo social y económico de sus habitantes. Si bien el gobierno ha querido proteger la salud de los ciudadanos, creemos que ya están dadas todas las condiciones para avanzar hacia una nueva normalidad, con la convicción de que es necesario y sobre todo posible, reactivar la economía, el turismo y las fuentes de trabajo, de forma segura y al mismo tiempo, lograr el reencuentro de las personas en un contexto en que deberemos aprender a convivir con la enfermedad COVID-19 y sus variantes, no sabemos hasta cuándo”.

“Desde el 6 de septiembre el país iba a aumentar el cupo a 2.300 pasajeros diarios, pero estaba atado a la habilitación de otros aeropuertos nacionales para el tráfico internacional. Se conoció que Mendoza fue aprobado, pero al menos dos aerolíneas consultadas respondieron que aún no tienen vuelos previstos”, informaron.

Y remarcaron: “Es urgente la necesidad de trabajo para el sector que en nuestra provincia y en él paìs ha sufrido largos periodos de parate total y nula facturación y el cierre de empresas tanto hoteleras, de transporte y agencias de viaje y serias complicaciones en el área de Comercio Exterior. No se ven respuestas acordes a la urgencia y los requerimientos del sector de parte de las autoridades nacionales, a pesar de los incesantes reclamos. Debemos empezar a trabajar. La economía y la subsistencia de nuestras empresas así lo exigen”.