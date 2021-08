Ricardo Salomé: "Tenemos los salones de autos cuasi vacíos en todo el país"

La pandemia de COVID-19 provocó una crisis sanitaria y económica que a su vez derivó en la caída de diferentes sectores en todo el país, que durante un tiempo tuvieron que cerrar, lo que generó pérdidas y problemas para recuperarse.

En ese sentido, en el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes- hablamos con el presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, Ricardo Salomé, quien brindó un panorama sobre la situación actual del sector automotor y las ventas a nivel nacional.

El funcionario afirmó que el 2020 arrancó con la perspectiva de "tener un año igual a la pre pandemia en 2019, con unos 440 mil vehículos patentados más livianos" y este año empezó con el objetivo de alcanzar los 450.000. Sin embargo, "quedamos lejos de eso y creemos que vamos a terminar este año con 360 mil autos más livianos, lo que significa un 11% por encima del año anterior", destacó Salomé.

En ese sentido explicó que "hemos tenido muchos problemas con la importación de vehículos, no solamente por el sistema de importaciones que el Gobierno retacea por la escases de dólares", sino que en este año de pandemia también hay "problemas con microcomponentes, realmente hay fábricas cerradas incluso en Brasil que no pueden seguir trabajando porque no tienen microcomponentes. Pasa algo parecido con algunas marcas en Argentina, donde hay problemas de chips".

Todo ello, según indicó Salomé, se suma a la "escasa liberación" durante el año, hace que el 2021 no pueda ser mejor. "Creemos que la oferta es escasa. La demanda estaría para un 20% por arriba de lo que tenemos ahora. Pero nos faltan autos", afirmó.

"Faltan autos en los salones. Tenemos los salones cuasi vacíos en todo el país con una falta de mercadería importante"

— A esto se suma algo que no tiene que ver con la pandemia, que es el gran componente impositivo que tiene la compra de un 0KM en Argentina.

— El 0KM está en el 50 a 52% promedio de impuestos, pero viene desde hace años, no es tema nuevo. Viene desde 1993 el tema de que la mitad del auto son componentes impositivos. Pero si tuviéramos mayor oferta y menos restricciones para la liberación de importaciones creemos que el mercado podría estar tranquilamente en un número muy superior al que está ahora. Entendemos la macro del país, entendemos que faltan dólares, pero son poquitos los que estarían faltando para el sector que es un gran abastecedor de empleo en la Argentina.

"Entendemos también que no hay dólares, pero nos retacean bastante. No queremos ser un sector privilegiado dentro de la Argentina pero somos uno de los sectores que más empleo genera realmente. El Gobierno debería hacer un esfuerzo para liberar un poco más de importaciones, más ahora que nos vino el maná del cielo con 4300 millones de dólares que liberó el FMI a todos los países del mundo, les dio una partecita para pasar el covid", argumentó.

— Sí, que en el caso de la Argentina volverán al FMI porque tiene vencimiento de deuda muy alto. ¿Cuánto cuesta acceder a un modelo base 0KM en la calle? ¿Se puede comprar algo por debajo del millón de pesos?

— Un Gol está en 1,6 millones aproximadamente. Es uno de los autos del segmento popular más importante del mercado. Tenemos autos de otras marcas que están en 1,6 y son los más baratos que se consiguen en el mercado.

— ¿Han tenido conversaciones con el ministro Kulfas?

— Charlamos permanentemente con sectores del Gobierno, con la cadena de valor. Nos juntamos esta semana con todos los componentes de la cadena de valor, autopartistas, gremios como Smata, UOM, y nosotros trabajando en forma excelente como para poder tener una mayor integración en los vehículos nacionales, poder atraer más inversiones al país que tienen que ser el resguardo del futuro automotor en la Argentina. Sin una mayor integración nacional no tenemos futuro, pero esta cadena de valor se creó para eso. Igualmente te cuento que se están liberando unos 15 mil autos mensuales, este mes mucho menos, están bastante más 'pijoteros' este mes, son 15 mil autos mensuales que hacen que el mercado no pueda superar los 30 mil autos de patentamiento partiendo de la base que mitad son nacionales y la otra mitad son importados.

"El mes pasado a todos los concesionarios del país les dieron 4500 vehículos, nos estamos 'desestockeando' cada vez más, lo que es un problema para el cliente en el buscar sus autos. Pero sigue siendo un excelente negocio comprar autos por más de que no sea la misma situación que el año pasado que estaba bastante más barato en dólares, un Gol promedio salía 11500 dólares, hoy en 9100 se consigue", aseguró el presidente.

"En la medida que se achique la brecha, que no tengo dudas que cuando cierren el acuerdo con el FMI la brecha se va a ir achicando. La Argentina va a crecer, hoy es una excelente oportunidad antes de ese crecimiento para que los particulares que están dando vuelta y las empresas que están dando vueltas y no saben qué hacer puedan comprar autos para el goce particular o para su flota. Estamos en muy buen momento, los pocos autos que hay son buenas oportunidades para los clientes y es importante que lo aprovechen", aconsejó.