El uso del "plástico", ya sea la tarjeta de crédito o de débito, ganó lugar durante la pandemia, al punto que actualmente, es mucha la gente que prefiere este medio de pago antes que usar efectivo. Lo cierto es que ya es posible comprar con tarjeta de débito pero teniendo financiamiento en cuotas, un nuevo sistema que ya desembarcó en Mendoza y que propone una alternativa a los costosos intereses que generan las operaciones con tarjeta de crédito.

Si bien no es un servicio que esté 100% desarrollado y que sea utilizado con frecuencia, con el avance tecnológico comienza a haber una mayor cantidad de opciones a través de entidades financieras que funcionan como intermediarias para financiar compras. Se trata de un nuevo medio de pago que funciona está presente en varias ciudades del país y que funciona con cualquier tarjeta que ya tenga el usuario.

Emiliano Canova, impulsor de la empresa Go Cuotas, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y contó cómo funciona este novedoso sistema. “Es una solución innovadora. Gocuotas.com es algo en lo que nosotros transformamos todas las tarjetas de débito en una de crédito de 2, 3 y 4 pagos. Dándole acceso a la cuotificación de los consumos al 95% de las personas de país", señaló.

El sistema para pagar en cuotas con tarjeta de débito ya funciona en Mendoza

"A tal punto que cualquier tarjeta prepaga, cualquier billetera virtual te va a servir para Go Cuotas, incluso las del Estado como la AUH o un jubilado que podrá cuotificar el consumo. Es una solución masiva, apuntada a toda esa gente que se cayó del sistema financiero tradicional o bien algunos consumos prefiere a hacerlos con la tarjeta de débito y no con la crédito donde tiene asociados otros gastos", agregó Canova.

-Cada vez menos gente tiene tarjeta de crédito, ¿cómo notaron que había una porción de la sociedad que iba a estar interesada en esto?

-Esta idea nace de un modelo de una empresa australiana que hacía esto. Con mi socio, que es mi amigo de toda la vida y además ingeniero en sistemas, tuvimos la loca idea de replicarlo en Argentina. Entramos al Banco Central y vimos que teníamos el doble de tarjetas de débito que de crédito, con eso un punto a favor para el sistema.

-Luego nos dimos cuenta que realmente era necesidades insatisfechas. Las financieras tradicionales realmente le cobraban caro al cliente y encontramos la veta para no cobrar nada al consumidor final y monetizamos la empresa con una comisión que les cobramos a los comercios. De esta manera hemos generado gran recurrencia en los usuarios, 8 de cada 10 que usa Go Cuotas lo vuelve a usar. Ahora sí podemos confirmar que vinimos a satisfacer una necesidad que no estaba contemplada.

-¿Qué pasa si tenés scoring negativo, se puede usar la aplicación? ¿Para usar Go Cuotas el comercio debe estar adherido?

-Lo más novedoso que tiene nuestro sistema uno de los secretos es el motor de decisión de qué personas aprueba y cuáles no y por qué monto. Por más de que estés en el Veraz nosotros te vamos a aprobar, nada más que el monto va a ser chico así vos empieces a construir tu historial crediticio dentro de nuestra plataforma y así aumenta tu saldo.

-Mientras vos pagues a tiempo se aumenta tu límite y de a poquito vas subiendo al sistema financiero. Por otro lado, el negocio tiene que adherirse a la red de comercios, pero es absolutamente gratuito e instantáneo. Nosotros necesitamos darle confianza no solo al usuario final, sino al comercio que hace de nexo con el usuario. Go Cuotas lo hacemos entre todos, tenemos que estar todos. Las familias apuntan no únicamente a dar confianza, sino también a dar una imagen diferente a la de un banco tradicional, en Go Cuotas siempre alguien te va a atender por teléfono.

"Somos exclusivamente un medio de pago, no somos un banco digital", explicó Canova

Somos tres familias que queremos hacer un sistema financiero justo, donde no sea el negocio con cuotas en el que vos te atrases para monetizar más fuerte con los intereses que cobramos. De hecho no cobramos nada al cliente, y si se atrasa cobramos un monto fijo de 400 pesos por mes. Es algo que puede pagar, nadie lo informará al Veraz y la aplicación te bloquea hasta que estás al día para que vos no puedas hacerte daño y te sigas endeudando. Ni nos hagas daño a nosotros, porque en definitiva te va a costar más pagar.

-¿Cuántos negocios componen la red de negocios de Go Cuotas?

-El número total de bocas de venta son unas 8550 ya, la gran mayoría en Córdoba Capital y en Mendoza unas 700 pero creciendo fuertemente. Esto sirve para cualquier rubro, calzado, lubricentro y lo que sea. Hay que buscar el cartel de Go Cuotas en los negocios.