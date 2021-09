La mirada empresaria optimista sobre el futuro de Argentina

La República Argentina podría recuperarse de su larga crisis que se vio profundizada por la pandemia del coronavirus, las malas gestiones de su economía y la grieta que en muchos aspectos dividió a gran parte de su población.

Esa es la reflexión que en los últimos días se conoció desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, CAC, cuando en su intervención en el suceso internacional “Council of the Americas”, Natalio Mario Grinman (foto), llamó a hacer esfuerzos con el fin de “superar décadas de crisis y estancamiento”. Recientemente Grinman se había diferenciado de la Unión Industrial Argentina, UIA, al asegurar que "un empresario no puede exigirle la vacunación a un empleado".

El mismo presidente de CAC fue quien habló ante funcionarios y empresarios brindando el mensaje que muchos recibieron como un aliciente en un momento en que Argentina vive uno de sus procesos económicos más preocupantes luego de haber transitado la segunda ola de la pandemia.

Considerando la actual etapa de reactivación de todos los sectores productivos, industriales, comerciales y de servicios, Grinman advirtió que “para que la actual recuperación se sostenga necesitamos de la concurrencia de los capitales locales y del mundo”.

Luego de hacer hincapié en las labores y las posturas que se deberán encarar en Argentina, el hombre aseguró que “los argentinos vamos a superar nuestras diferencias y nos encaminaremos hacia un futuro de bienestar, donde la educación y el trabajo se prioricen por sobre todas las cosas”.

Antes, había descripto que “los argentinos venimos de varios meses difíciles. Sufrimos cuantiosas pérdidas humanas y también un gran daño sobre nuestra economía. Muchas veces a lo largo de nuestra historia padecimos por nuestros propios errores; esta vez sufrimos por un virus que puso en vilo al mundo”.

Y añadió: “Sin negar este escenario, sin negar las dificultades que enfrentamos, hoy quiero apuntar hacia el futuro. No con un optimismo ingenuo, pero sí con vocación de convocarlos a afrontar y superar los desafíos que tenemos por delante”, reflexionó Grinman sobre el impacto de la pandemia por el coronavirus en la economía del país latinoamericano.

“Sabemos que hay mucho aún por hacer, que en algunas actividades todavía no se recuperó el nivel de actividad prepandemia, que numerosas empresas desafortunadamente no soportaron las dificultades y cerraron sus puertas, y que se perdieron cuantiosos puestos de trabajo. Pero también estamos convencidos de la enorme resiliencia que nos caracteriza a los argentinos”, valoró.

También ante distintos candidatos argentinos a legisladores para las próximas elecciones, el titular de la CAC aclaró que “la consolidación macroeconómica, con una baja paulatina y sostenida del déficit fiscal, y la reducción del costo argentino son dos tareas de primer orden”.

Y cerró en su discurso: “Desde la CAC continuaremos con nuestra prédica de la necesidad de un sector privado pujante, que amplíe sus inversiones”.