Ganancias Deportivas: ¿negocio o estafa?

Ganancias Deportivas, es una página web que propone y asegura obtener ganancias netas del 20% mensual. El negocio que ha generado un atractivo especial, ya cuenta con más de 40000 personas registradas en el sur de la provincia, que han apostado esperando sus ganancias.

La empresa se dedica a invertir mediante apuestas en el mundo del fútbol. “Cualquier persona se puede asociar a la compañía pagando una membresía de 100 euros, con eso arrancás tu negocio”, expresó un usuario oriundo de San Rafael. Luego la operación sigue, ellos te ofrecen diferentes “packs o paquetes” para comprar, en donde te aseguran una cierta rentabilidad. “Ellos utilizan ese dinero con el que vos compraste, y hacen las apuestas” finalizó.

La mayor sospecha comenzó cuando describieron que el capital inicial invertido no se puede retirar dentro de los primeros seis meses. Luego de ese período, se puede retirar el monto de interés recaudado en esos meses, más el dinero con el que se inició.

Tanto en San Rafael como en toda Mendoza ya hay miles de personas metiendo sus ahorros y confiando en Ganancias Deportivas. El miedo social de que el negocio sea una estafa “piramidal” y el alto porcentaje de recaudación, hizo alarmar al Ministerio Público Fiscal que comenzó a investigar sobre el tema.

Actualmente, la Justicia mendocina está actuando de oficio para evaluar si la compañía opera legalmente. Según informaron, aún nadie ha perdido dinero, y todavía no hay denuncias de particulares, pero sí, el hecho se ha transformado en una noticia que no solamente llegó a distintos diarios del país, sino que también despertó comentarios en Europa.

La pregunta que muchos curiosos e interesados se hacen es si este negocio tiene alguna relación, o es otra forma del “telar de la abundancia”

“Desde el punto de vista financiero, es una estafa” acusó Daniel Garro, M.B.A/M y CEO de Value International Group. Expresa también que “la mayoría de la gente ve solo el número, pero no se pregunta cómo es posible que una empresa pueda pagar tanto de interés, sin que el inversor haga nada más que esperar”

La cantidad de dinero inyectada en GD es de gran magnitud, y el riesgo de perder es todavía más alto, teniendo en cuenta que el negocio no es claro.

“Si todos van a buscar el dinero, no está” expuso Garro, refiriéndose a que el negocio permanece porque recién comienza, y los usuarios que entran sirven como “medio de pago” para aquellos que deciden retirarse. Hay que tener en cuenta que en un futuro, si muchas personas al mismo momento deciden retirar el dinero físico, no estará disponible. Es algo que es insostenible en el tiempo.

Los dueños de la página manejan el dinero invertido para intentar “crear una renta” para volver a pagarles a los usuarios. “Ellos juegan apuestas todos los días y generan rentas, vos solo te metés y anda solo” aseguró el usuario sanrafaelino. Pero ¿Qué pasa si esos “expertos” llegan a perder en ese juego que apuestan?

“Si ellos llegan a perder, en este momento te pagan con el dinero de aquellos que están ingresando en el juego, gracias a los usuarios existentes” explicó Daniel, “lo que usan es la llamada ganancia devengada, que solo es una ganancia que está en un papel, que puede ser ficticia, pero no una ganancia realizada que es, cuando todas las personas que ganan tengan el dinero físico al instante”

Daniel Garro, tiene experiencia en negocios de inversiones en los que se obtiene una renta como ganancia, pero concluyó con el consejo de que “siempre que intentemos realizar una inversión de cualquier tipo, hay que preguntar/se cómo la empresa, plataforma, página etc, consigue una tasa alta de rentabilidad o mayor al 20% en este caso, para que uno esté seguro de que le van a poder devolver el dinero que invirtió”. Asegurando que la magia en los negocios no existe.

Investigando datos, se llega a la conclusión de que existen bancos y otro tipo de negocios que no alcanzan a dar el 3% de rentas y Ganancias Deportivas ofrece, como mencionamos, un 20% neto, eso es lo que la hace insostenible en el tiempo.

En San Rafael, como todo Mendoza está muy instalada la modalidad, pero la Justicia ya intervino. La pregunta es, si conviene y vale la pena correr el riesgo de depositar tanto dinero en un negocio que tiene hasta hoy, más preguntas y dudas, que certezas.