Luego de lo que fue la derrota electoral en las PASO y las nuevas designaciones en el Gabinete nacional, el Gobierno de Alberto Fernández analiza tomar una serie de medidas económicas para reactivar la actividad y reforzar el poder adquisitivo de los argentinos, y así conseguir más votos de cara a las elecciones generales de noviembre.

En ese sentido, el Gobierno adelantó la semana pasada alguna de las medidas que piensa implementar y que estarán enfocadas en aumentar los recursos para programas sociales y asignaciones, tales como AUH y más fondos para la obra pública.

Para conocer en detalle de qué se trata este inminente anuncio, en El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) hablamos con Fausto Spotorno, economista y director del Centro de Estudios Económicos de OJF & Asociados, quien explicó cómo impactan las medidas económicas que podría tomar el Gobierno. “A mí no me sorprendió ninguna medida, pero sí el presupuesto 2022”, aseguró.

“Todas esas medidas implican un aumento del gasto, sin embargo creemos que el aumento no es tan violento como se podría esperar. Son medidas como el IFE, una reducción al impuesto a las ganancias, que tampoco es tan grande, y el impacto es moderado. Pero hay detalles que no los tenemos. Son medidas que podrían totalizar cerca de 60 mil millones de pesos como mucho, con lo cual hablamos que en total va a ser un 0,2% del PBI. Te puede llevar del déficit fiscal del 3,7 al 3,9% y creo que no llegará a eso", anticipó el economista.

-¿Había caja antes de las elecciones para tomar estas medidas o tuvieron claro fin electoralista?

- "No, son medidas claramente electoralistas. Algunas medidas que se están tomando se dice que estaban previstas, como el aumento a los jubilados y el aumento a los planes sociales. Lo que no estaba previsto es el IFE y la reducción del piso de ganancias, que tampoco es tan grande".

“Esta situación no pasa porque el Gobierno no quiere gastar más, es porque no le da el tiempo para gastar más. Si quisiera hacer obra pública, hasta que terminen los pliegos de licitación termina el verano. Pero eso no sirve porque verían los resultados después de las elecciones. Lo único que queda es dar un bono a los que recibieron el IFE y ganancias. Igual hay que ver si ganancias termina impactando antes de las elecciones. Hay que ver si no te retienen y esas cosas que dan vueltas", continuó el especialista.

Asimismo, Spotorno aseguró que "los gastos que estaban presupuestados van a ser una bomba de gasto, con o sin estas medidas. La mayor parte del déficit fiscal estará en la segunda parte del año, porque se aumentan las jubilaciones, incrementan los trabajadores del Estado, viene el aguinaldo y se recauda menos. Lo que pasa es que en ese proceso las medidas electoralistas son impactos pequeños".