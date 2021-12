Bustos Carra: “La solución es bajar impuestos y abrir el mercado externo”

Mucha preocupación tiene todo el arco productivo e industrial de la economía regional de Cuyo ante la falta de claridad en las exportaciones y la falta de estabilidad cambiaria, que no permite previsibilidad y mucho menos la adquisición de elementos externos necesarios para la industria y la producción agropecuaria.

El tema, bastante complejo, tiene en vilo a todo el sistema económico de esta parte del país, sobre todo de Mendoza por ser punta de lanza de altos porcentajes de operaciones en el exterior, que en muchos casos afianzaron el prestigio productivo por calidad de lo que hacen industriales y productores de la provincia.

Lo que está sucediendo con “la ganadería y los productos cárnicos es un ejemplo que todos los sectores económicos exportables sacan a relucir para que se note el divorcio del campo con el gobierno nacional, que podría extenderse a ostros aspectos de la economía argentina”, indican observadores económicos.

Sobre el tema, El Ciudadano entrevistó al gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, Mario Bustos Carra, quien al referirse lo que está sucediendo con las exportaciones apeló a un viejo dicho de mar: “Mire, hay un viejo refrán que dice ‘capitán que no sabe dónde va, no hay viento que le sea favorable’. Entonces, si no se sabe hacia dónde se dirige la economía ni cuál es la idea de lo que puede pasar, no solamente nos perjudica a los mendocinos sino a todo el país”.

Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo.

—Entonces, ¿qué sostiene a la economía?

—Lo único que la está sosteniendo, por ejemplo en Mendoza, es la voluntad del sector exportador para cumplir con sus compromisos y tratar de retener los mercados de la mejor manera posible. De esa manera, asegurar la única viabilidad que se necesita y que es la que debería perseguir el Gobierno nacional, asegurar el ingreso de divisas.

—¿El panorama es similar con las importaciones?

—Sí, porque al no tener plan tampoco se tiene conocimiento de que para desarrollar con corrección o desarrollar bien las exportaciones se necesitan las importaciones. Por lo que para importar se necesitan dólares, y si no hay dólares, se está ante un gran problema. Fíjese que si no hay dólares para pagar pasajes, eso es tremendo.

—¿La limitante es la moneda norteamericana?

—Por supuesto, y la forma de conseguir dólares es fomentando las exportaciones. Lo que se tiene que hacer entonces es una balanza comercial equilibrada que permita una economía equilibrada, y eso se consigue mediante la planificación, qué es lo que no tenemos en el país.

“El Estado que no debe trabar el comercio exterior”

Cuando se le observó que recientemente se reunieron el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas para desarrollar un esquema de soluciones para las exportaciones e importaciones, Bustos Carra observó: “Creo que buenas intenciones tenemos todos. Pero lo que realmente necesitamos es que el Estado no trabe la tarea del comercio exterior. Nosotros necesitamos que nos ayuden en el desarrollo de esa actividad que es vital para las economías regionales, como la de Cuyo”.

—En definitiva, políticas de estado en esos dos rubros...

—Exacto, porque por más que exista buena voluntad de abrir mercados, ¿cómo se van a abrir si no existen las condiciones de competitividad necesaria? Lo que acá tiene que haber son políticas económicas y políticas para que el desarrollo de las exportaciones sea correcto.

—¿Es lo que está sucediendo con la carne?

—Sí, y ese problema no es solamente el de la carne. La mala imagen y perder mercados de un producto en el que realmente éramos líderes en el mundo, y en donde Uruguay y Paraguay –sin contar a Brasil– nos dejaron en la cola del tren exportador. Entonces, no solamente se está trabando el envío de carne vacuna al exterior, sino que usted está perjudicando al sector aviario... al sector porcino...

—Es un gran problema.

—Yo diría que es una falta de coherencia. ¿Qué mercado queremos abrir si estamos cerrando la puerta de los mercados? Creo que una señal positiva sería que Cancillería, los Ministerios de la Producción y de Economía, se pongan de acuerdo, bajen los impuestos, analicen bien los costos y trabajen para tratar de sacarle problemas al empresario que quiere desarrollar inversión con las consecuentes fuentes de trabajo.

“Sin embargo, a esto que le expreso antepongo un ejemplo negativo: crear un impuesto a los envases es un impuesto más. Como le dije, basta de más impuestos, eso es lo que realmente impide el desarrollo económico del país y de economías regionales como la de Cuyo”, destacó.

—¿No ve soluciones a todo esto?

—Yo tengo un pronóstico reservado, salvo en esa esperanza que es la voluntad y el tesón del empresario de todo el país, fundamentalmente el de Mendoza, que ha dado sobradas muestras de que se sabe sobre poner a circunstancias adversas.

“Por eso, reitero que si el Gobierno nacional quiere solucionar esto, establezca un plan económico donde se escuche a las economías regionales, que haga un verdadero plan para bajar los impuestos que nos están asfixiando y que establezca al comercio exterior con una política de Estado”, cerró Bustos Carra.