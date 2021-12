Alertan por las políticas correctivas aplicadas en Argentina

Las recientes medidas económicas puestas en marcha por la gestión del presidente Alberto Fernández, luego de las recientes elecciones legislativas que resultaron en duro revés para el oficialismo en la Argentina, no están funcionando y estarían agravando la crisis en el país latinoamericano, según el economista Daniel Garro.

Esto lo concluyó hoy viernes, el mismo día en el que se conocieron los recientes datos sobre la inflación en Estados Unidos, EEUU, que ha llegado a marcar su nivel más alto en los últimos 40 años, a modo de referencia de lo que está ocurriendo en la economía internacional. Y habida cuenta de que Argentina aún no logra llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI.

Es que en el país del Norte el nivel de los precios al consumidor trepó un 6,8% en forma interanual lo que ha alertado a los analistas e inversores que miran con preocupación el ritmo inflacionario más rápido desde 1982, dato que inquieta en La Casa Blanca.

Las políticas económicas correctivas instrumentadas por el Gobierno Nacional luego de las elecciones PASO, “en realidad no están dando ningún resultado. Incluso hasta el congelamiento de precios no ha funcionado. Así lo demuestran las tasas de variaciones de precios que no han disminuido en forma significativa. Por lo tanto no están dando ningún resultado incluso en el cortísimo plazo”, indicó el economista mendocino.

“Además el Gobierno está metido en un gran lío. En un gran brete. Incluso por el caro asunto de la deuda ya que no logra llegar a un arreglo con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Y el otro problema es que el arreglo con el FMI no es una panacea porque si llegara a haber algún tipo de acuerdo significará posponer pagos durante un par de años”, amplió.

Según el técnico, “eso sería tirarle la pelota al siguiente gobierno, como lo que hizo el ministro Guzmán con el arreglo que logró el año pasado, más este arreglo si es que finalmente se logra. Y por el otro lado, como solamente se estaría posponiendo pagos, se estaría complicando el gran déficit fiscal que posee Argentina debido a que no está pagando. Por eso, el retrasar los pagos al FMI no elimina el déficit”.

“Considerando esto es que la realidad indica que Argentina no eliminará el problema del déficit y encima no hay fondos frescos que ingresen. Entonces el Gobierno cree que llegando a algún tipo de arreglo que lo pueda llegar a presentar ante la sociedad peronista, sobre todo, como que lograron obtener un gran éxito, está convencido de que pueda llegar a acceder a fondos frescos, traducidos en inversiones”, apuntó.

Y aseguró que, “no va a llegar nada, incluso si se llegara a un acuerdo con el FMI, porque en realidad, como ya lo hemos sostenido antes, tenemos ante nosotros 2 o 3 años durísimos en Argentina. Porque además el mundo no te va a ayudar dado que también se está metiendo en un gran lío de 2 o 3 años muy complicados económicamente también en el mundo”.

“Los rebotes que se ven en el mundo, no solamente en la Argentina, son debido a que hay una capacidad instalada para producir, para brindar servicios. Y esos rebotes se explican porque se observa la utilización en parte de esa capacidad instalada. Pero no hay fábricas nuevas o nuevas inversiones. El gran problema de todo esto es que no hay crecimiento. Es utilizar simplemente lo que ya se tenía”, explicó.

En su análisis Garro completó que “esto es lo que está sucediendo en Argentina pero con el agravante de que no hay inversión porque está muy por debajo de la amortización del capital. Si no invertís al menos para amortizarlo es cuando inician los inconvenientes porque la máquina se empieza a poner vieja y ya con los arreglos no se logra la misma eficiencia y aumentan los costos y eso complica la situación hacia delante, que es lo que le está sucediendo en parte al mundo pero fundamentalmente a la Argentina".

“Repito, yo veo 2 o 3 años gravísimos en la Argentina y complicados en el mundo también. Lamentablemente ese es el escenario donde prevalece la inflación alta, un tipo de cambio que se está devaluando demasiado y con una recesión que ahora no se vislumbra en los datos estadísticos porque se viene de años sin producir y vendiendo casi nada”, cerró.